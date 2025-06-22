США начали «рейсы для содействия выезду» из Израиля, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal. Официальный представитель Госдепартамента сообщил, что два рейса с 70 американскими гражданами, членами их семей и законными постоянными жителями США вылетели из Тель-Авива в Афины.

Соединенные Штаты призвали своих граждан, которые могут самостоятельно покинуть районы, находящиеся под угрозой боевых действий между Израилем и Ираном, сделать это. Однако те, кто живет в Израиле или на оккупированном Западном берегу и нуждается в помощи, включая законных постоянных жителей США, могут запросить помощь, заполнив форму кризисного обращения Государственного департамента.

Госдепартамент также присвоил Израилю 4-й уровень туристического предупреждения, призывая американцев не ездить туда из-за «вооруженного конфликта, терроризма и гражданских беспорядков».

Чуть ранее президент США Дональд Трамп объявил об «успешной атаке» на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Также системы ПВО были активированы в центральном Тегеране, Куме, Кашане и Тебризе, сообщили иранские СМИ рано утром в воскресенье. Вскоре после этого в Исфахане, Кашане и Куме были слышны взрывы, говорится в сообщениях.

Боевые действия начались 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по нескольким объектам по всему Ирану, включая военные и ядерные объекты, что побудило Тегеран нанести ответные удары. Израильские власти заявили, что с тех пор в результате иранских ракетных атак погибли по меньшей мере 25 человек и сотни получили ранения. Между тем в Иране, по данным Министерства здравоохранения Ирана, в результате израильской агрессии погибли 430 человек и более 3500 получили ранения.