Американские вооруженные силы атаковали три иранских ядерных объекта, присоединившись к израильской воздушной кампании. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, все американские самолеты, участвовавшие в ударах по Ирану, покинули воздушное пространство страны и благополучно возвращаются. По данным Reuters, в ударах по ядерным объектам Ирана участвовали американские бомбардировщики B-2.

«Поздравляю наших великих американских воинов. Нет другой армии в мире, которая смогла бы это сделать, — написал Трамп в социальных сетях. — ТЕПЕРЬ НАСТАЛО ВРЕМЯ МИРА! Благодарю за ваше внимание к этому вопросу».

Позже Трамп репостнул сообщение о том, что Фордо больше не существует. Президент США назвал это «историческим моментом» для Америки, Израиля и всего мира, а также заявил, что Иран теперь должен согласиться на завершение войны.

Ядерный объект Фордо представляет собой подземную установку по обогащению урана близ города Кум — самую глубокую и укрепленную ядерную установку Ирана, спроектированную для защиты от обычных авиаударов.

Иран настоятельно предупреждал Трампа против участия в конфликте с Израилем, заявляя, что если США напрямую вступят в боевые действия, это приведет к «непоправимым последствиям».

Решение о прямом участии США было принято на фоне растущего давления со стороны Израиля, который не желает ждать установленный Трампом двухнедельный дедлайн для принятия решения о вступлении в израильско-иранский конфликт. Израильские официальные лица выразили свою обеспокоенность американской администрации в четверг во время того, что источники описали как напряженный телефонный разговор.

В разговоре участвовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и начальник генштаба Эяль Замир. Израильтяне считают, что у них есть ограниченное окно возможностей для действий против глубоко захороненного объекта в Фордо — «жемчужины в короне» иранской ядерной программы.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, по словам источников, возражал против прямого участия США, заявляя, что страна не должна напрямую участвовать в конфликте, и предполагая, что израильтяне собираются втянуть страну в войну. Однако представитель Белого дома решительно опроверг такую характеристику комментариев Вэнса: «Вице-президент не говорил этого во время разговора».

Израильские официальные лица сообщили американской администрации, что считают трамповское окно до двух недель слишком длинным и что необходимы более срочные действия.

США — единственная страна, обладающая бункерными бомбами, достаточно мощными для поражения объекта в Фордо, который построен в склоне горы. B-2 может нести бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator в 13,6 тонны, предназначенную для уничтожения глубоко подземных целей.

Конфликт начался 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по нескольким объектам по всему Ирану, включая военные и ядерные объекты, что спровоцировало ответные удары Тегерана. Израильские власти сообщили, что с тех пор в результате иранских ракетных атак погибли по меньшей мере 25 человек и сотни получили ранения. В Иране, согласно Министерству здравоохранения страны, в результате израильского наступления погибли 430 человек и более 3500 получили ранения.