Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что после атак США и Израиля на ядерные объекты страны дальнейшее взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии не может продолжаться в прежнем режиме.

Выступая на пресс-конференции в Тегеране, Багаи напомнил, что решение парламента о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ является обязательным для исполнения. Он подчеркнул, что поведение Агентства после атак вызывает у Тегерана серьезные вопросы.

По его словам, опубликованный 31 мая доклад МАГАТЭ об иранской ядерной программе был использован как повод для враждебных действий: «Этот доклад стал всего лишь предлогом. Агентство должно дать объяснения. Особенно странно, что спустя несколько дней после нападений на наши мирные ядерные объекты генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси продолжает настаивать на ряде требований».

Багаи добавил, что в нынешней ситуации Иран не может гарантировать безопасность инспекторов: «Если МАГАТЭ позволяет использовать свои доклады как предлог для нападений и не осуждает атаки на мирные ядерные объекты, то Иран не считает возможным продолжать сотрудничество в рамках ДНЯО в полном объеме».

Он вновь подчеркнул, что решение парламента Ирана о приостановке сотрудничества должно быть реализовано правительством. По его словам, МАГАТЭ следует пересмотреть свою позицию.

Отвечая на вопрос о возможном возобновлении переговоров с США по ядерной программе, представитель МИД заявил, что окончательное решение пока не принято, но консультации продолжаются.

Багаи также прокомментировал заявления европейских стран, поддержавших действия Израиля. Он назвал недопустимыми высказывания представителей Франции и Германии. Особенно он раскритиковал заявление немецкой стороны, охарактеризовавшей действия Израиля как «выполнение грязной работы за нас»: «Это — исторический позор», — заявил Багаи.