ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
1 мин чтения
Президент Эрдоган предупредил о региональной катастрофе
Турецкий лидер в беседе с президентом ОАЭ заявил, что Ближний Восток не выдержит новой войны
Президент Эрдоган предупредил о региональной катастрофе
Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммед бин Заид Аль Нахайян / Reuters
3 часа назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном и предупредил об угрозе региональной катастрофы из-за конфликта между Израилем и Ираном.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, Эрдоган заявил, что спираль насилия, начавшаяся с израильских атак на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона. Турецкий лидер подчеркнул, что регион не может вынести новую войну, и сообщил о работе Анкары над прекращением конфликтов через дипломатические контакты.

Президент Турции выразил обеспокоенность тем, что нынешняя эскалация может затмить ситуацию в Газе и создать угрозу оккупации Западного берега и Восточного Иерусалима. Эрдоган призвал к решению ядерного спора с Ираном путем возвращения за стол переговоров.

В ходе беседы лидеры обсудили конфликт между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и другие региональные вопросы. Контакт состоялся на фоне продолжающихся израильских ударов по иранской территории и ответных действий Тегерана.

Турция активизирует дипломатические усилия по предотвращению дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, стремясь не допустить расширения зоны конфликта.

СвязанныеTRT Global - Турция готова содействовать деэскалации
Истории
«Атака Израиля — результат молчания международного сообщества»
Кто придет Израилю на помощь?
Иран может ударить по израильской АЭС?
Тегеран грозит тотальной расплатой
Израиль не считает Францию союзником
Турция призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке
Убиты шесть главных физиков Ирана
Иран заявил о праве на ядерные технологии после атаки
Что с радиацией в Иране после атаки?
Весь мир осуждает удар по Ирану
Трамп обещает защищать Израиль
ХАМАС: Атака на Иран — угроза региону
Лондон призвал Израиль и Иран к «сдержанности»
Анкара обвинила Израиль в варварской агрессии
Нетаньяху пообещал израильтянам «жизнь в бункерах»
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us