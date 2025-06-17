Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном и предупредил об угрозе региональной катастрофы из-за конфликта между Израилем и Ираном.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, Эрдоган заявил, что спираль насилия, начавшаяся с израильских атак на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона. Турецкий лидер подчеркнул, что регион не может вынести новую войну, и сообщил о работе Анкары над прекращением конфликтов через дипломатические контакты.

Президент Турции выразил обеспокоенность тем, что нынешняя эскалация может затмить ситуацию в Газе и создать угрозу оккупации Западного берега и Восточного Иерусалима. Эрдоган призвал к решению ядерного спора с Ираном путем возвращения за стол переговоров.

В ходе беседы лидеры обсудили конфликт между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и другие региональные вопросы. Контакт состоялся на фоне продолжающихся израильских ударов по иранской территории и ответных действий Тегерана.

Турция активизирует дипломатические усилия по предотвращению дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, стремясь не допустить расширения зоны конфликта.