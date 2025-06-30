ПОЛИТИКА
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В Айдахо открыли огонь по пожарным
Во время тушения лесного пожара в американском штате Айдахо неизвестные открыли огонь по пожарным — двое погибших, есть раненые
В Айдахо открыли огонь по пожарным
В США напали на спасателей во время тушения лесного пожара / Reuters
30 июня 2025 г.

Двое пожарных погибли в городе Кер-д’Ален штата Айдахо во время стрельбы, начавшейся во время тушения лесного пожара. Об этом сообщает CNN. По информации телеканала, как минимум один вооруженный человек продолжает стрелять по сотрудникам правоохранительных органов. Используется оружие большой мощности.

Шериф округа Кутенай Роберт Норрис заявил, что точное число стрелков установить пока не удалось.

«Мы не знаем, один, два, три или четыре стрелков», — сообщил он, добавив, что стрельба ведется с разных направлений.

По словам одного из пожарных, возгорание могло быть устроено преднамеренно, чтобы привлечь к месту происшествия экстренные службы.

Источник в местной администрации заявил, что точное число пострадавших пока неизвестно. Кроме того, на горе, где разворачиваются события, оказались заблокированы туристы и местные жители.

Шериф Норрис предупредил, что операция по нейтрализации стрелков может затянуться на несколько дней.

«Я надеюсь, что кто-то сделает точный выстрел и сможет нейтрализовать, потому что на данный момент они не проявляют никаких признаков желания сдаться», — подчеркнул он.

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Кутенай призвало жителей оставаться в домах и избегать района стрельбы. Губернатор Айдахо Брэд Литтл поддержал это обращение и написал в соцсети X:

«Сегодня несколько героических пожарных подверглись нападению во время тушения пожара в Северном Айдахо. Это отвратительное прямое нападение на наших храбрых пожарных. Я прошу всех жителей Айдахо молиться за них и их семьи, пока мы ждем новостей».

Стрельба происходит на территории природной зоны Canfield Mountain площадью 24 акра. Это лесистая местность с туристическими и велосипедными маршрутами, расположенная в восточной части Кер-д’Алена.

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