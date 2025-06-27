Израильского военного атташе в Бельгии Моше Тетро обвинили в соучастии в геноциде палестинцев. Об этом говорится в заявлении фонда Hind Recep, опубликованном в Брюсселе.

Фонд утверждает, что Тетро участвовал в блокаде Газы и координировал удары по больницам. Он представлял израильское ведомство COGAT, отвечающее за действия на оккупированных палестинских территориях.

По мнению авторов заявления, действия Тетро соответствуют тем, в которых Международный уголовный суд обвиняет премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Против них уже запрошены ордера на арест по статьям о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Несмотря на обвинения, Тетро продолжает пользоваться дипломатической защитой в Бельгии. Фонд назвал это тревожным сигналом и напомнил о международных обязательствах страны.

В документе говорится, что Бельгия должна отказаться от сотрудничества с лицами, подозреваемыми в тяжких преступлениях. Фонд призвал признать Тетро персоной нон грата и добиваться его ареста.

В фонде также напомнили, что 10 января, когда ООН сообщала о массовом голоде в Газе, Тетро заявлял, что продовольственной нехватки там нет.

Ранее Hind Recep уже направлял в Международный уголовный суд официальный запрос на арест полковника за его роль в блокаде и атаках на медицинские объекты.