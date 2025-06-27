Израиль закрыл ключевой контрольно-пропускной пункт Зиким (Хирбия) на севере Газы. Тем самым он перекрыл самый прямой маршрут доставки продовольствия и медикаментов более чем 1 млн палестинцев на севере сектора, оказавшихся в осаде. Это произошло на фоне продолжающихся авиаударов и обстрелов, жертвами которых становятся мирные жители.

За последние две недели в Газе погибли более 800 палестинцев. Многие — в попытках добыть еду в пунктах выдачи от Gaza Humanitarian Foundation (GHF). За один только четверг, по данным гражданской обороны Газы, израильские силы убили 56 человек, в том числе шестерых, ожидавших продовольственную помощь.

Израильские военные утверждают, что якобы давали «предупредительные выстрелы» возле коридора Нецарим, чтобы остановить приближение палестинцев. Однако кадры свидетелей показывают, что танки практически сразу открыли огонь на поражение.

Израиль объяснил закрытие Зикима необходимостью не допустить захвата помощи со стороны ХАМАС. Однако работники гуманитарных организаций утверждают, что охрану конвоя обеспечивал не ХАМАС, а местные лидеры кланов. Племенные представители подтвердили, что сами организовали охрану, чтобы не допустить грабежей. Однако это не убедило Израиль, который только усилил блокаду.

Закрытие усугубило и без того катастрофическую ситуацию. Еда остается в дефиците. Даже после частичного снятия блокады в конце апреля, ООН сталкивается с препятствиями: заваленными дорогами, военными ограничениями и отсутствием безопасности. ВОЗ сообщила, что ее последняя поставка — всего девять грузовиков — это лишь «капля в море».

Тель-Авив пользуется неограниченной поддержкой США после ударов по Ирану. Вашингтон отказался как-либо давить на Израиль, чтобы ослабить блокаду сектора. Напротив, президент Дональд Трамп назвал премьера Биньямина Нетаньяху «героем» и пообещал увеличить помощь Израилю.

Однако в ЕС пытаются надавить на Тель-Авив. Премьер-министр Испании Педро Санчес 26 июня назвал происходящее в Газе «геноцидом», выступая перед саммитом ЕС. Он сослался на недавний отчет Евросоюза, в котором Израиль обвиняется в блокировке гуманитарной помощи, массовом переселении мирных жителей, убийствах и атаках на журналистов. Тель-Авив отверг обвинения, назвав их «антиизраильскими и антисемитскими».

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