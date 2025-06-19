Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить Фонд развития «Центральная Азия — Китай», который станет платформой для продвижения инфраструктурных инициатив. Он выступил с этой инициативой на саммите, прошедшем 17 июня в Астане. По словам Мирзиёева, именно в этом направлении наблюдается серьезный дефицит капиталовложений, объем которого исчисляется сотнями миллиардов долларов.

Глава государства напомнил, что саммит проходит в условиях нарастающей международной нестабильности. В этих обстоятельствах, по его мнению, особое значение приобретает Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный участниками встречи. В развитие этого документа президент Узбекистана предложил разработать Концепцию долгосрочного партнерства, которая включала бы конкретные механизмы и проекты.

Мирзиёев подчеркнул, что торгово-экономическое и технологическое сотрудничество с Китаем стало ключевым фактором развития стран Центральной Азии. Он предложил принять Программу нового экономического партнерства, а также создать Межрегиональный совет по торговле и инвестициям на уровне глав правительств.

В своем выступлении президент Узбекистана обозначил и другие направления, среди которых цифровизация торговли, сближение технических стандартов с китайскими нормами, создание общего индустриального и инфраструктурного пояса, развитие промышленных кластеров, технопарков и логистических узлов.

Он отметил, что искусственный интеллект и цифровые технологии становятся драйверами роста, и предложил развивать Сеть интегрированных банков данных, процессинговых центров и линию оптико-волоконной связи между Центральной Азией и Китаем вдоль ключевых энергетических и транспортных маршрутов.

Президент Узбекистана выделил и экологический блок. Он призвал ускорить принятие Программы «зеленого» развития до 2030 года и выступил за создание Экологического альянса. По его мнению, в засушливых и пустынных зонах региона необходимы совместные усилия по борьбе с деградацией почв и повышению биоэкологической устойчивости.

Вопросы безопасности также вошли в повестку. Мирзиёев подчеркнул важность внимания к ситуации в Афганистане и предложил наладить тесное взаимодействие между спецслужбами стран региона.

Он также отметил, что отношения между странами Центральной Азии и Китаем демонстрируют поступательный характер. По его словам, действуют устойчивые механизмы межгосударственных консультаций, развивается договорно-правовая база, увеличивается взаимная торговля. Ожидается, что в этом году товарооборот достигнет $100 млрд.

Второй саммит «Центральная Азия — Китай» прошел 17 июня в Астане. В нем приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, а также президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По итогам встречи была подписана Астанинская декларация и Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Кроме того, страны утвердили пакет межправительственных и межведомственных соглашений.