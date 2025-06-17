Администрация президента США Дональда Трампа прекратила работу межведомственной группы, которая разрабатывала стратегию давления на Россию для продвижения мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

По их словам, группа была создана в начале весны. Ее деятельность координировали высокопоставленные сотрудники Совета национальной безопасности. Инициатива стала реакцией на отказ Кремля прекратить огонь и на усилившуюся риторику Трампа в адрес президента России Владимира Путина.

Однако в мае группа утратила импульс. Источники Reuters отметили, что президент США не был заинтересован в усилении конфронтации с Москвой.

Во время кампании Трамп обещал положить конец войне в Украине в первый день своего президентства. Но в последние месяцы, как утверждают собеседники агентства, он все больше разочаровывается отсутствием прогресса. Он даже начал заявлять, что США могут полностью отказаться от посредничества в переговорах.

«В итоге она потеряла импульс, потому что президента не было. Вместо того чтобы делать больше, он, возможно, хотел делать меньше», — сказал один из источников.

По данным агентства, около трех недель назад в Совете национальной безопасности были уволены почти все сотрудники, занимавшиеся войной в Украине. В их числе — старший директор по Европе и России Эндрю Пик, отвечавший за стратегию давления на Кремль. Это, по словам источников, фактически сделало продолжение работы группы невозможным.

Тем не менее, один из чиновников отметил, что Трамп все еще может занять более жесткую позицию в отношении Москвы. Некоторые союзники президента, включая сенатора-республиканца Линдси Грэма, выступили за новые антироссийские санкции.