Число погибших от иранского ракетного обстрела Израиля возросло до 10 человек. Шесть человек погибли в городе Бат-Ям под Тель-Авивом, еще четверо — на севере страны. Около 180 человек получили ранения в Бат-Яме, 13 — на севере.

Иран выпустил около 50 ракет по центральному Израилю в ответ на израильские удары по иранским ядерным и ракетным объектам. Ракеты попали в районы Бат-Ям и Реховот вблизи Тель-Авива.

Семь человек до сих пор считаются пропавшими под завалами разрушенных зданий в Бат-Яме. Командир региональной полиции Даниэль Хадад заявил журналистам, что поисковая операция «может занять несколько дней».

«Здесь огромные разрушения, много обломков и мусора, которые нужно разбирать, чтобы найти пропавших», — сказал он.

Серьезные повреждения получил знаменитый Институт Вейцмана в Реховоте — исследовательский университет, основанный в 1934 году первым президентом Израиля. Шесть объектов были поражены иранскими ракетами прямыми попаданиями.

На севере страны пострадали здания и улицы возле Хайфы, Тамры и Крайот. Израильская армия перехватила также два беспилотника севернее южного города Эйлат.

Израильские военные заявили, что «действуют для перехвата ракет, запущенных из Ирана» и «в настоящее время наносят удары по военным целям в Тегеране». Ранее в пятницу израильские силы атаковали иранские ядерные и ракетные объекты, убив высокопоставленных военных командиров и ученых.