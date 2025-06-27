ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран: прекращение огня — не заслуга Трампа
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о переговорах с США не принято, а прекращение огня с Израилем произошло по инициативе Тель-Авива и без посредничества
Иран: прекращение огня — не заслуга Трампа
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи / AP
19 часов назад

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не принимал решения о начале переговоров с США, несмотря на заявления американской администрации. Его слова прозвучали в эфире государственного телевидения.

«Сверхдержава с ядерным оружием и режим с ядерным арсеналом при поддержке европейцев пытались расчленить иранский народ и положить конец 50-летней борьбе против американской гегемонии. Но им это не удалось», — сказал Аракчи.

Он отметил, что на последних переговорах США пытались убедить Иран отказаться от своих прав. После отказа, по его словам, США перешли к военному сценарию и дали «зеленый свет» атакам Израиля.

«Американцы предали дипломатию. Этот опыт влияет на наши дальнейшие решения, но дипломатия продолжается. Я поддерживаю контакты с министрами иностранных дел ряда стран», — подчеркнул он.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможной встрече с Ираном на следующей неделе, Аракчи сказал: «Эти слова не имеют под собой оснований. Никакого соглашения нет, даже обсуждений не было. От них исходят противоречивые и недостоверные заявления».

Отдельно Аракчи прокомментировал закон, принятый парламентом Ирана и одобренный Советом стражей Конституции, об ограничении сотрудничества с МАГАТЭ: «Этот закон обязателен. Доклад Рафаэля Гросси был предвзятым и неточным. Он открыл путь к израильской агрессии. После нападения на наши ядерные объекты агентство даже не осудило случившееся».

Говоря о прекращении огня после 12 дней боевых действий между Ираном и Израилем, Аракчи подчеркнул, что никакие переговоры не велись: «Распространялись слухи о переговорах между Ираном и сионистским режимом или США. Это ложь. Израиль прекратил атаки от отчаяния, и мы не продолжили удары. Не было условий и требований. Именно они просили прекратить операцию. Иран лишь подтвердил, что не будет отвечать, если атаки остановятся. Так и произошло».

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