Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на Форуме молодежи Организации исламского сотрудничества, который прошел в конгресс-холле университета Халич. В своей речи он дал жесткую оценку политике Израиля, особенно в отношении сектора Газа, и подчеркнул, что мусульманский мир проходит через одно из самых тяжелых испытаний в истории.

«Мы сталкиваемся с катастрофой, где бы ни взглянули: войны, хаос, гуманитарные преступления. В Газе вот уже 21 месяц разворачивается одно из самых позорных зверств современности», — заявил Эрдоган.

По его словам, израильские силы намеренно убивают женщин и детей, наносят удары по школам, больницам, мечетям и другим гражданским объектам, превращая все в руины. Президент отметил, что более 80% территории находится в состоянии полного разрушения.

Эрдоган особо подчеркнул: «Голод используется как оружие. Людей убивают, когда они становятся в очередь за хлебом или миской супа. Больницы лишены медикаментов и оборудования. Операции проводят без наркоза».

По данным международных структур, напомнил президент, Израиль совершил более 700 атак на медицинские учреждения, разрушил 35 больниц и убил около тысячи медиков.

«94% системы здравоохранения Газы уничтожены. Даже скорые и врачи становятся мишенью. Часть медперсонала находится в израильских тюрьмах. Это политика разрушения, прикрытая военной риторикой», — заявил президент.

Эрдоган обвинил израильские власти в целенаправленном геноциде.

«Израиль превратил Газу в крупнейший в мире концентрационный лагерь. Те, кто молчит перед этим, соучаствуют в преступлении», — сказал он. По его словам, имя Биньямина Нетаньяху уже вписано в список таких тираний, как Гитлер и Пол Пот.

Он добавил: «Сегодня нам говорят забыть о Газе, потому что Израиль атакует Иран. Но мы не позволим, чтобы геноцид оказался в тени. Мы знаем, что цель — отвлечь внимание. Эскалация может вызвать миграционные волны, радиационные утечки, глобальный кризис. Рукам, тянущимся к кнопкам, пора остановиться».

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция готова поддержать любое искреннее усилие по установлению мира.

«Мы хотим мира, справедливости, свободы. И мы говорим: да здравствует свободная Палестина», — заявил он.

Он напомнил, что с самого начала войны Турция передала более 100 тыс. тонн помощи в Газу, действовала через государственные и гражданские каналы и не отступала перед давлением сионистского лобби. «Мы были и будем на стороне справедливости», — сказал он.

«Если есть проблема, значит есть и ответственный. Те, кто молчит, — соучастники. Пришло время мусульманам действовать как единое целое. Только в единстве мы сможем остановить зло и восстановить достоинство», — подчеркнул Эрдоган.