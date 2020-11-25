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Папа Римский назвал уйгуров «угнетенным народом»
Пекин в ответ на слова главы Ватикана заявил, что включение уйгуров в число преследуемых народов «совершенно необоснованно», поскольку «уйгурский народ является равноправным членом большой семьи китайской нации»
Папа Римский назвал уйгуров «угнетенным народом»
Фото: Reuters / Others
25 ноября 2020 г.

Папа Римский Франциск впервые назвал уйгуров в Китае угнетенным народом, сообщает ИА Regnum, ссылаясь на CNN.

«Я часто думаю о преследуемых народах: рохинджа, бедных уйгурах, езидах – то, что ИГИЛ сделало с ними, было поистине жестоким – или христианах в Египте и Пакистане, убитых бомбами, которые взорвались, когда они молились в церкви», – пишет Папа Римский в своей книге «Давайте мечтать: путь к лучшему будущему», которая вышла в свет 23 ноября.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня, включение Папой Франциском уйгуров в список преследуемых народов «совершенно не обосновано». «В Китае 56 этнических групп, и уйгурская этническая группа является равноправным членом большой семьи китайской нации. Китайское правительство всегда относилось к группам меньшинств одинаково и защищало их законные права и интересы», – сказал он.

В начале лета 2020 года уходящий президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В сентябре нынешнего года суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.

Парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады в прошлом месяце впервые на Западе официально употребила термин «геноцид» для описания ситуации с уйгурами в КНР. Депутаты призвали правительство страны принять санкции в отношении Пекина.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров. По их словам, «лагеря перевоспитания» используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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