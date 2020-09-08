Американская активистка и правозащитница уйгурского происхождения Рушан Аббас призвала Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и мусульманские страны обратить внимание на положение уйгуров в Китае, сообщает IslamNews.

В своем видеообращении Аббас осудила, в первую очередь, Пакистан за дружественные отношения с Китаем и игнорирование уйгурского вопроса.

«Мир продолжает делать вид, что не замечает геноцида, который творит коммунистический Китай против уйгурских мусульман», – цитирует правозащитницу IslamNews со ссылкой на Times Now News.

По ее словам, китайскую пропаганду принимают на слепую веру, и миллионы уйгуров помещены в концентрационные лагеря только из-за своих религиозных убеждений. «Наша религия вне закона, у нас вырезают органы, наши волосы продают, наши люди сталкиваются с геноцидом», - отметила Аббас.

«Уйгуры вынуждены изготовлять вашу обувь Nike, ваши платья Zara и сумки Calvin Klein как рабы, жертвуя своей национальностью и религией», отметила правозащитница, осудив страны Персидского залива за то, что они остаются безразличными к этому геноциду. Пакистан, считает Аббас, становится колонией Китая и зря развивает связи с Поднебесной.

Ранее суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также, как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.