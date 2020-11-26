«Что-то фундаментально изменилось в жизни» Светланы Кривоногих, которая росла в небогатой семье с мамой в коммуналке, в 2000 году. Закончив университет, девушка вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка «Россия», говорится в расследовании «Проекта».

Бывшие соседи Кривоногих заявили, что причиной ее неожиданного обогащения стало близкое знакомство с неким «влиятельным чиновником». «Проект» утверждает, что таковым является президент РФ, с которым Светлана познакомилась в начале 90-х и была как минимум однажды замечена во время перелета в одном самолете.

Сегодня Светлана Кривоногих проживает на Каменном острове в Санкт-Петербурге. Это самый престижный район города. В начале 2000-х там же проживали представители ближайшего окружения начинающего тогда президента Владимира Путина.

Историю роста доходов Светланы Кривоногих и их происхождение можно найти в открытых источниках.

В начале 2000-х девушка 1975 года рождения становится акционером петербургского банка «Россия». По состоянию на начало 2019 года Светлана Кривоногих владела примерно 2,8% его акций. Это почти 800 миллионов рублей или больше – зависит от рыночной стоимости финансового учреждения.

Фирма «Релакс», на которую в конечном итоге была записана доля Кривоногих в банке, зарегистрирована в Петербурге в 2001 году.

При поддержке «России» Кривоногих стала владелицей еще одного объекта досуга – «Ленинград Центра» в Таврическом саду в Петербурге. В 2014 году ее доля составляла 75%.

Также ей принадлежит туристическая база «Игора», где любит отдыхать российский президент.

Активы и собственность Кривоногих росли в дальнейшем благодаря поддержке друзей и знакомых главы государства, отмечено в журналистском расследовании. Общие активы ее и ее семьи «Проект» оценивает в 7,7 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда составляет недвижимость, а 800 миллионов доля в «России».

«Проект» также утверждает, что дочь Кривоногих, родившаяся в 2003 году, «феноменально похожа на президента РФ». Однако никаких документальных доказательств этого не приводит, как и других своих выводов о связях Путина и жительницы Петербурга. В издании заявили, что публиковать фотографии несовершеннолетней Елизаветы не стали из этических соображений.

«Россия» входит в двадцатку ведущих банков страны по размеру активов. Его крупнейший акционер – Юрий Ковальчук – считается другом Владимира Путина. В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, финансовое учреждение попало под санкции, после чего президент заявил, что в знак поддержки откроет в банке счет и будет хранить там свою зарплату.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова назвал расследование «Проекта» «неубедительным» и «желтизной». «...Я сам материал действительно посмотрел. Но, скажем так, он малоубедительный. Такой, я бы сказал, эпистолярный жанр. Я склонен наверное относить это к таким материалам, такая, знаете, провокационная желтизна, не более того. На серьезный материал это не тянет... И ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев», – заключил он.