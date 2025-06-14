Азербайджан не допустит использования своей территории вооруженными силами какой-либо страны против третьей стороны, включая «соседний и дружественный Иран». Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил иранскому коллеге Аббасу Аракчи в ходе телефонных переговоров.

Согласно заявлению МИД Азербайджана, в ходе разговора Аракчи сообщил об израильской атаке на Иран и ответных мерах Тегерана. Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Генштаба, высокопоставленных офицеров и мирных жителей. Он отметил обеспокоенность Баку ситуацией вокруг иранских ядерных объектов.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что Баку выступает за решение любых международных кризисов исключительно мирными средствами.

«Важно решать проблемы только путем диалога и дипломатическими средствами, в соответствии с нормами и принципами международного права», — цитирует заявление МИД.

Байрамов также сообщил, что на фоне закрытия иранского воздушного пространства Азербайджан обеспечил условия для эвакуации иностранных граждан через сухопутную границу.

Накануне Израиль нанес масштабные удары по ключевым элементам ядерной программы Ирана. В ответ Тегеран выпустил сотни баллистических ракет по территории Израиля. С обеих сторон поступают данные о десятках погибших и раненых.

Израиль заявил, что целью операции было уничтожение иранского ядерного потенциала. Тель-Авив утверждает, что Иран вплотную приблизился к созданию атомной бомбы.

Иран опровергает обвинения и подчеркивает, что не стремится к обладанию ядерным оружием.