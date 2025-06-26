Специальный представитель президента США Стив Уиткофф, участвующий в переговорах как с Москвой, так и с Тегераном, заявил в интервью CNBC, что прекращение боевых действий на Ближнем Востоке может отразиться на ситуации в Украине.

«Я думаю, что это воодушевление, этот оптимизм, который мы видим как результат произошедшего, вполне может распространиться на Россию и Украину. Мы надеемся, что люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: «Мы также хотим стать частью мирного процесса». Мы надеемся, что это приведет к очень-очень-очень хорошим событиям в урегулировании между Россией и Украиной», — сказал он.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана. В ответ иранская сторона нанесла удары по территории Израиля. В ночь на 22 июня в конфликт вмешались США. Американские силы нанесли удары по иранским ядерным объектам. В ночь на 24 июня президент Дональд Трамп объявил о прекращении огня. Несмотря на первоначальные нарушения, стороны достигли перемирия. Сейчас боевые действия не возобновляются.

Из-за обострения ситуации Трамп досрочно покинул саммит G7 17 июня. В связи с этим была отменена его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Financial Times, у американского лидера не было заинтересованности в этих переговорах.

Зеленский и Трамп провели встречу позже — 25 июня на саммите НАТО в Нидерландах. По словам украинского президента, главным вопросом была тема прекращения огня. Однако Трамп опроверг это. Он отметил, что просто хотел узнать «как дела» у Зеленского. При этом американский лидер добавил, что видит у Зеленского стремление к завершению конфликта и не исключил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным.