Начало диалога и установление дипломатических отношений с Азербайджаном «может изменить ожидающиеся перспективы», заявил председатель Комиссии по обороне и национальной безопасности парламента Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян. Об этом сообщает «Независимая газета» со ссылкой на армянские СМИ.

«Мы проиграли и на поле боя и морально, и психологически. Надо по возможности скорее выйти из этой ситуации. Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было», – подчеркнул Кочарян, выступая в парламенте Армении во вторник, 8 декабря.

По словам политика, установление дипломатических отношений с Азербайджаном «может изменить ожидающиеся перспективы».

«Мы должны принять капитуляцию и двигаться дальше, понять уровень ответственности и, в конечном счете, попробовать выстроить диалог», – заявил Кочарян, отметив, что этот путь прошли все страны, пережившие «процесс восстановления после крупных войн».

О том, что руководство Армении сделало все, чтобы война в Карабахе стала неизбежной, накануне заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью армянскому «5-му каналу». По его мнению, войны в Карабахе можно было и не допустить, однако действия администрации Никола Пашиняна привели к неминуемому обострению.

«Я уверен, что власти сделали все, чтобы сделать войну неизбежной. Во-первых, переговорный процесс был заведен в тупик, и был заведен осознанно. Мы породили ситуацию, при которой сопредседатели не знали, что хочет армянская сторона. Было впечатление, что Армения делает все для того, чтобы загнать вопрос в тупик. И война началась в тот момент, когда никто не сомневался в том, что переговоры срываются армянской стороной», – отметил бывший президент.

Непосредственным виновником всех этих ошибок Кочарян считает премьер-министра Армении. Экс-президент также раскритиковал заявления бывшего министра обороны Давида Тонояна о «новой войне за новые территории». «По сути, мы устами министра озвучили такую угрозу против Азербайджана», – отметил он.

Ранее Пашиняна «душевнобольным вредителем» назвал первый президент Армении Левон Тер-Петросян. По мнению политика, нынешний премьер ведет «нацию к гибели», и армянский народ его «никогда не простит».

После того как азербайджанская армия в ходе начатой 27 сентября контрнаступательной операции освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел в Нагорном Карабахе, Ереван признал поражение и пошел на подписание соглашения, в котором обязался передать Азербайджану Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы.

20 ноября Армения покинула Агдам. 15 ноября Ереван при содействии Москвы обратился к Баку с просьбой предоставить дополнительное время для выхода из Кельбаджара. Азербайджан согласился пролонгировать срок до 25 ноября.1 декабря Армения передала Азербайджану Лачин.