Руководство Армении сделало все, чтобы война в Карабахе стала неизбежной. С таким заявлением выступил экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью армянскому «5-му каналу».

По его мнению, войны в Карабахе можно было и не допустить, однако действия администрации Никола Пашиняна привели к неминуемому обострению.

«Я уверен, что власти сделали все, чтобы сделать войну неизбежной. Во-первых, переговорный процесс был заведен в тупик, и был заведен осознанно. Мы породили ситуацию, при которой сопредседатели не знали, что хочет армянская сторона. Было впечатление, что Армения делает все для того, чтобы загнать вопрос в тупик. И война началась в тот момент, когда никто не сомневался в том, что переговоры срываются армянской стороной», – отметил бывший президент.

Непосредственным виновником всех этих ошибок Кочарян считает премьер-министра Армении. Экс-президент также раскритиковал заявления бывшего министра обороны Давида Тонояна о «новой войне за новые территории». «По сути, мы устами министра озвучили такую угрозу против Азербайджана», – отметил он.

По мнению Кочаряна, все началось с того, что армянская сторона сама спровоцировала приграничный конфликт в июле с. г., и это было фатальной ошибкой, учитывая, что за месяц до этого начальник Генштаба докладывал о неготовности Еревана к войне.

«Когда начальник Генштаба говорит, что 12 июня он отправил рапорт о том, что Армения не готова к войне, и через месяц после этого спровоцировать такой инцидент, раздуть значение этого инцидента, 70 людей наградить орденами и говорить о том, что мы победили Азербайджан и Турцию, – что это было, если не провоцирование войны? Если ты знаешь, что ты не готов, зачем идешь на этот шаг? Может, думал, что Турция и Азербайджан просто проглотят это?», – заявил Кочарян.

Все это и другие действия, в сопоставлении, создали ситуацию, когда Армения не оставила Азербайджану шанса сохранить надежду на дипломатическое урегулирование конфликта, – добавил экс-лидер страны.

Отвечая же на вопрос, сознательно ли власть пошла на эту войну, Кочарян отметил: «Думаю, до тех пор, пока эта власть будет властью, мы эту истину не узнаем».

Он также напомнил, что у азербайджанской армии каждый день были военные удачи на фоне отсутствия успехов у Еревана. «Очень сложно остановить армию, которая продвигается вперед», – заметил Кочарян.

«ВС Азербайджана продвигались по южному флангу. Наши войска не смогли их остановить. По прямому указанию Пашиняна была разработана довольно сомнительная для многих военных операция, о которой с гордостью рассказывал Пашинян в интервью РБК. В результате этой операции был разбит один корпус и полк Ханкенди. Далее восстановить силы на этом направлении было уже невозможно», – отметил Кочарян.

Ранее Пашиняна «душевнобольным вредителем» назвал первый президент Армении Левон Тер-Петросян. По мнению политика, нынешний премьер ведет «нацию к гибели», и армянский народ его «никогда не простит».

После того как азербайджанская армия в ходе начатой 27 сентября контрнаступательной операции освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел в Нагорном Карабахе, Ереван признан поражение и пошел на подписание соглашения, в котором обязался передать Азербайджану Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы.

20 ноября Армения покинула Агдам. 15 ноября Ереван при содействии Москвы обратился к Баку с просьбой предоставить дополнительное время для выхода из Кельбаджара. Азербайджан согласился пролонгировать срок до 25 ноября.1 декабря Армения передала Азербайджану Лачин.