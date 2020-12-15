Армении необходимо улучшить отношения с Турцией и Азербайджаном и попытаться найти точки соприкосновения с ними, заявил на заседании Совета безопасности страны премьер Никол Пашинян, которого цитирует Haqqin.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщается, Пашинян пожаловался на «медиатеррор», отметив, что против него началась информационная кампания. Он также указал на то, что нужно наладить отношения с Турцией и Азербайджаном, пытаясь найти точки соприкосновения. По словам главы армянского правительства, он также готов создать следственную комиссию по расследованию обстоятельств войны в Карабахе и даже «предстать перед народным судом, но в отставку не уйдет».

Ранее председатель Комиссии по обороне и национальной безопасности парламента Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян заявил, что начало диалога и установление дипломатических отношений с Азербайджаном «может изменить ожидающиеся перспективы».

«Мы должны принять капитуляцию и двигаться дальше, понять уровень ответственности и, в конечном счете, попробовать выстроить диалог», – заявил Кочарян, отметив, что этот путь прошли все страны, пережившие «процесс восстановления после крупных войн».

О том, что руководство Армении сделало все, чтобы война в Карабахе стала неизбежной, говорил также экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью армянскому «5-му каналу». По его мнению, последнего конфликта можно было и не допустить, однако действия администрации Никола Пашиняна привели к неминуемому обострению.

«Я уверен, что власти сделали все, чтобы сделать войну неизбежной. Во-первых, переговорный процесс был заведен в тупик, и был заведен осознанно. Мы породили ситуацию, при которой сопредседатели не знали, что хочет армянская сторона. Было впечатление, что Армения делает все для того, чтобы загнать вопрос в тупик. И война началась в тот момент, когда никто не сомневался в том, что переговоры срываются армянской стороной», – отметил бывший президент.

Кочарян также раскритиковал заявления бывшего министра обороны Давида Тонояна о «новой войне за новые территории». «По сути, мы устами министра озвучили такую угрозу против Азербайджана», – отметил он.

На Параде Победы в Баку 10 декабря с. г. сделать правильные выводы из произошедшего и предпринять «смелые шаги по формированию мирного и стабильного будущего» призвал армянское руководство президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, в этом случае в регионе начнется новая эра развития.