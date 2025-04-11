12 апреля в Омане пройдут переговоры Тегерана и Вашингтона. Делегацию США возглавит спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Иранскую сторону представит глава МИДа Аббас Аракчи. Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил воздушным ударом, если Иран откажется от соглашения.

По данным СМИ, Тегеран может предложить США заключить временную ядерную сделку. Это позволит стране выиграть больше времени и избежать прямого конфликта. Документ может включить в себя приостановку некоторых работ по обогащению урана, а также предоставление инспекторам ООН более широкого доступа к ядерным объектам.

О перспективах переговоров в Омане TRT на русском рассказал востоковед, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков.

— Что стороны могут предложить друг другу?

— Вопрос скорее стоит так: что американцы будут требовать от иранцев. Если вспомнить предыдущую сделку по иранской ядерной программе, то Трамп из нее вышел, хотя она затрагивала множество параметров.

В резолюции безопасности ООН, которая подкрепляла эту сделку, были прописаны временные ограничения на сотрудничество с Ираном в области обычных вооружений, ракетных и ядерных технологий. Но Трампу нужны были более серьезные ограничения в отношении Ирана.

Судя по утечкам, которые появились в период правления Джо Байдена, республиканец требовал, чтобы Тегеран сократил или полностью отказался от своей ракетной программы. А также должен был прекратить поддержку лояльных группировок на Ближнем Востоке.

Исходя из тех заявлений, можно определить примерные контуры предстоящих переговоров. Иран в ответ может требовать частичного снятия санкций.

— Какова перспектива подписания сделки?

— В данном случае это гадание на кофейной гуще. Иран сейчас ослаблен после событий в Ливане, Сирии и секторе Газа. Поэтому США будет говорить с Тегераном на языке ультиматумов.

И тут вопрос лишь в том, насколько «кабальные» условия США могут наложить на Тегеран в ходе этих переговоров.

Если взять именно нынешний раунд, то вряд ли там что-то может предметно вырисоваться, потому что переговоры в Омане будут непрямыми, и в таких условиях выйти сразу на какую-то сделку было бы очень сомнительно.

По этому вопросу предстоит достаточно скрупулезная работа. Будет уже хорошо, если эта встреча закончится тем, что стороны договорятся продолжать общение по поставленному вопрос.

И тогда есть вероятность, что в какой-то момент переговоры из непрямых перейдут в прямой формат.