Первая Карабахская кампания стала катастрофой для молодого азербайджанского государства и вызовом для рождающегося тюркского мира. Турецкая помощь, оказанная Азербайджану в тот момент, сегодня представляется нам минимальной. В основном это была поддержка Баку на полях многосторонних дипломатических сражений и обучение турецкой армии. Тем не менее, как было сказано в предыдущей статье, турки по разным причинам воздерживались от активного военного вмешательства.

На долгие годы вперед Карабахский конфликт перешел в политическую и дипломатическую плоскость, хотя боевые действия между азербайджанскими и армянскими силами периодически вспыхивали и унесли сами по себе тысячи жизней.

Позиция Турции в эти двадцать с лишним лет дипломатического конфликта прежде всего характеризовалась двумя линиями, которые многим наблюдателям казались противоречащими одна другой. С одной стороны, Турция была настроена на нормализацию отношений с Арменией как государством-соседом. С другой стороны, Анкара неизменно подчеркивала необходимость справедливого урегулирования Карабахского конфликта и любую возможную нормализацию с Ереваном рассматривала лишь через призму вывода армянских сил из оккупированных районов Азербайджана и возвращения захваченных земель.

Трубы и границы

Сегодня многим экспертам кажется, что с самого начала такая задача была невыполнима, ибо армянский триумф в первой войне просто не оставлял места для разумного соглашения, уважающего территориальную целостность Азербайджана.

Это стало очевидно уже в феврале 1998 года, когда умеренный президент Армении Левон Тер-Петросян был вынужден подать в отставку под давлением радикалов, обвинивших его в предательстве из-за принятия мирного плана Минской группы ОБСЕ. Согласно этому плану, предполагалась демилитаризация зоны конфликта и возвращение Азербайджану оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха. Новым президентом был избран лидер карабахского клана, бывший гражданин Азербайджана Роберт Кочарян.

Вероятно, Ереван еще рассчитывал на какую-то другую позицию Турции. На Ялтинской конференции стран Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в 1998 году Армения попросила Турцию открыть границу. Тогдашний президент Сулейман Демирель сказал своему армянскому коллеге, что Армении сначала придется выйти из оккупированных территорий в Азербайджане и прекратить кампанию по признанию событий 1915 года «геноцидом армян». На протяжении 2001 года премьер-министр Эджевит и его заместители Йылмаз и Бахчели подтвердили позицию Турции – любые нормальные дипломатические отношения возобновятся лишь после разрешения Карабахской проблемы.

Безусловно, нельзя сказать, что вопрос Карабаха был единственной проблемой, вставшей на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. Помимо него были и другие, в частности, вопрос о «геноциде армян» и отказ Армении признать границы между двумя странами, установленные Карсским договором 1921 года. И все же именно Карабах стал причиной закрытия границы в 1993 году и по-прежнему остается главным камнем преткновения в отношениях двух стран.

При этом поддержка Азербайджана со стороны Турции обошлась ей самой весьма дорого. Это особенно заметно, если учитывать торговлю нефтью в регионе, потому что закрытая граница существенно ограничила возможности Анкары по торговле энергоносителями в Закавказье. Хотя у Турции было мало собственных энергоресурсов, энергетика оставалась в центре внешней политики Анкары. Турция стремилась, как и сейчас, участвовать в различных энергетических проектах, используя свое уникальное геополитическое расположение между Западом и Востоком. Вопрос поддержки Азербайджана (с которым были заключены свои важные энергетические соглашения) в Турции считался важнее экономической прибыли.

Закрытие границы было самой сильной мерой поддержки, предпринятой какой-либо страной, и карабахский конфликт привлек особое международное внимание, поскольку Турция, член НАТО и союзник Запада, встала на стороне Баку. Следом Азербайджан договорился с Турцией о строительстве трубопровода для транспортировки нефти из Каспийского моря через Тбилиси в юго-восточный прибрежный город Джейхан в Турции. Этот нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) был завершен в 2005 году.

БТД, как и другие подобные энергопроекты, ослаблял зависимость Азербайджана от России. Но, кроме того, в глазах Баку, все эти проекты нефте- и газопроводов стали дружеским жестом Турции в обмен на решение Анкары закрыть границу с Арменией. Таким образом обе страны протягивали друг другу руку помощи в трудные моменты.

Поддержка Азербайджана и продолжение прежней энергетической политики усилились после 2002 года, когда на выборах в Турции победила Партия справедливости и развития. Турция сознательно отказалась от более выгодного для себя варианта транспортировки природного газа из Ирана через Армению, так как для Азербайджана участие Армении было неприемлемым. Впрочем, в этом Турцию поддерживали и США и ЕС, для которых транспортировка нефти из Ирана тоже была проблемой. К БТД в последующие годы добавились и другие проекты, в частности законченный в 2019 году Трансанатолийский газопровод (TANAP).

Центральное место энергетики в турецкой политике по отношению к Кавказу сыграло в итоге свою роль и для Азербайджана, который за короткое по сути время вырвался в клуб нефтяных государств, способных тратить миллиарды долларов на оборонные и инфраструктурные проекты.

Футбольная дипломатия и кризис 2009 года

В 2008 году Ереван и Анкара начали усилия по нормализации своих двусторонних отношений. Для Турции, стремившейся стать энергетическим центром и региональным лидером, изоляция Армении стала все более серьезным вызовом, хотя и с гораздо меньшими негативными последствиями, чем убытки, которые терпела сама Армения. К тому же Турция в те годы активно вела переговоры о вступлении в Европейский союз, и поэтому ЕС поощрял Анкару разрешить ее противоречия с Ереваном. Большую заинтересованность в этом выражали и США, для которых стабилизация ситуации в Закавказье стала приоритетом после российско-грузинской войны 2008 года.

Процесс нормализации начался в сентябре 2008 года с так называемой «футбольной дипломатии». Тогдашний турецкий президент Абдуллах Гюль принял приглашение своего армянского коллеги Сержа Саргсяна посетить Ереван во время проведения отборочного матча ФИФА между Турцией и Арменией. Приезд Гюля стал первым визитом турецкого лидера в Армению с момента обретения ею независимости. Гюль в свою очередь пригласил Саргсяна на ответный матч в Турцию.

Эту инициативу приветствовали и официальные лица Азербайджана. Несколько месяцев спустя, в апреле 2009 года, было объявлено, что согласована общая дорожная карта между Турцией и Арменией. Затем министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил, что «приветствует эту инициативу положительно». Но в итоге турецко-армянским усилиям по установлению и развитию двусторонних связей не суждено было сбыться, потому что Армения не планировала деоккупацию территорий Азербайджана.

В мае 2009 года тогдашний премьер-министр Эрдоган отправился в Баку. Обращаясь с речью к парламенту Азербайджана, Эрдоган подчеркнул приверженность турок азербайджанскому делу: «Независимость Азербайджана, свобода, процветание и мир Азербайджана также важны для нас, как и наши собственные независимость, свобода, процветание и мир. Между нами есть незыблемые узы. Наш язык, верования, обычаи, цивилизация – это одно (…) Я также хочу выразить свои братские чувства через стихи великих поэтов Турции и Азербайджана. Так прекрасно сказал покойный Бахтияр Вахапзаде: «Наша религия едина, наш язык един, наш полумесяц един, наши провинции едины, наше прошлое и наши пути едины». Азербайджан-Турция, мы «Одна нация и два государства», с одинаковыми желаниями и намерениями».

10 октября 2009 года министры иностранных дел Турции и Армении (Ахмет Давутоглу и Эдуард Налбандян соответственно) в присутствии госсекретаря США Хиллари Клинтон, французского министра иностранных дел Бернара Кушнера, главы российского МИД Сергея Лаврова и верховного представителя ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Хавьера Солано подписали в швейцарском Цюрихе двусторонние протоколы – «Протокол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений».

Несмотря на торжественное подписание, прорыва не случилось. Цюрихские протоколы горячо критиковались в обеих странах. Армянской оппозиции не нравилось, что в текстах протоколов никак не упоминается «геноцид 1915 года», и самое главное – пункт о взаимном признании границ и территориальной целостности двух государств. Турецкие оппозиционеры посчитали движение к установлению дипломатических отношений до решения Карабахского конфликта «предательством» братьев-азербайджанцев.

На самом деле, как уже выше было сказано, и вопреки опасениям оппозиционеров, Турция последовательно утверждала, что никакой нормализации не произойдет без мирного решения карабахской проблемы. Именно поэтому Цюрихские протоколы хоть и стали вершиной в дипломатических усилиях Турции и Армении, так никогда и не были ратифицированы ни одной из сторон.

Последнее десятилетие

С 2010 году отношения Турции и Азербайджана вышли уже на новый уровень. Что особенно важно, помимо углубления энергетического сотрудничества, Баку и Анкара усилили кооперацию в военной сфере. В 2010 году государства подписали двустороннее соглашение о стратегическом партнерстве и взаимной поддержке, которое обязало их помогать друг другу, используя «все возможности» в случае военного нападения. Турция также приняла более решительные меры для поддержки изолированного от Азербайджана эксклава Нахичевань.

Настоящим сигналом решимости Турции поддерживать Баку стали вооруженные столкновения в апреле 2016 года, известные также как «Четырехдневная война». Боевые действия унесли более 200 жизней с обеих сторон, став самым значительным столкновением с 1994 года. Хотя территориальные приобретения Азербайджана оказались весьма скромными (чуть больше 20 квадратных километров, по данным Баку), апрельский конфликт стал предтечей второй карабахской войны, которая разразится уже в 2020 году.

Во время столкновений турецкое правительство, не колеблясь, заявило о своей солидарности с Азербайджаном. В пресс-релизе от 2 апреля 2016 г. турецкий МИД заявил: «Мы осуждаем артиллерийский огонь по Азербайджану на линии соприкосновения и атаки Армении, затронувшие мирное население, в ночь с 1 на 2 апреля. Желаем милости Аллаха нашим погибшим азербайджанским братьям, терпению родным и скорейшего выздоровления раненым. Мы призываем Армению соблюдать режим прекращения огня и немедленно прекратить столкновения».

В интервью TRT министр иностранных дел Ахмет Давутоглу подчеркнул: «Весь мир должен знать, что Турция плечом к плечу с Азербайджаном будет стоять против армянских агрессии и оккупации до конца времен (…) Каждый солдат, погибший в Азербайджане, является нашим мучеником. Мы будем поддерживать Азербайджан до тех пор, пока не будет освобождена вся его земля, включая Карабах».

Однако, если публичные заявления турецких лидеров в поддержку Азербайджана в целом не изменились с 1990-х годов, существенная перемена стала заметна в действиях модернизированной азербайджанской армии. Договор о стратегическом партнерстве от 2010 стал одним из важнейших элементов создания современных боеспособных вооруженных сил Азербайджана.

Достаточно нескольких фактов. Более 20 турецких оборонных компаний поддерживают с Азербайджаном деловые отношения. Турция, наряду с Россией и Израилем, входит в тройку крупнейших поставщиков вооружения для азербайджанской армии. Лишь за первые девять месяцев 2020 года Азербайджан закупил у Турции вооружений на сумму в 123 миллиона долларов, сообщает агентство Reuters. Турецкое вооружение, проданное Азербайджану, включает в себя беспилотники, ракетные установки и другие виды оружия.

При этом специализированные курсы в Турции прошли 9 тысяч азербайджанских военнослужащих. Ежегодно около 100 азербайджанских военнослужащих направляются из Азербайджана в Турцию для бесплатного лечения в соответствии с соглашением о сотрудничестве и обучении в военно-медицинской сфере, подписанном между Азербайджаном и Турцией 19 декабря 2018 года.

Турецкие и азербайджанские вооруженные силы ежегодного проводят совместные военные учения.

В конце концов осенью 2020 года сотрудничество Турции и Азербайджана принесло свои плоды в виде ошеломляющей победы модернизированной азербайджанской армии над армянскими силами. Путь к такому результату никак нельзя назвать гладким. Напротив, он был тернист и у него хватало своих препятствий. Если есть хотя бы один ключевой вывод, который нужно сделать из этой истории, так это признание заявления «один народ и два государства», которое наполнено столь глубоким смыслом.