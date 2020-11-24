Осмыслением азербайджанского успеха (после поражения в первой войне) сегодня занимаются разные эксперты – военные, дипломаты, политологи, экономисты.

Аналитики не всегда бывают согласны друг с другом касательно причин победы, но есть один аспект, на котором сходятся почти все – решающее значение турецкой поддержки Азербайджана. «Один народ – два государства» – эта фраза практически стала формулой турецко-азербайджанских отношений, в том числе когда говорят о роли Турции в вопросе Нагорного Карабаха.

Впрочем история турецкого участия в решении карабахской проблемы сложна и далеко не однозначна. Именно ее, а точнее отношения Турции и Азербайджана во время первой карабахской войны, мы рассмотрим в этой статье.

Рождение тюркского мира

С распадом СССР в 1991 году возникли 15 новых независимых республик, пять из которых были тюркскими. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан возникли в древнем историко-географическом регионе Туркестана, а на Закавказье единственным тюркским государством стал Азербайджан.

Из всех советских республик Азербайджан был и остается наиболее близок к Турции с точки зрения культуры и языка. Кроме того, это была единственная республика из пяти, которая находилась под властью Османского государства, хотя и на короткий период времени. Что еще более важно, это была единственная страна среди бывших советских республик, где люди в основном сами называли себя турками или азербайджанскими тюрками. Помимо культурной и языковой близости, Азербайджан также был «самым стратегически расположенным тюркским государством» из-за своих нефтяных ресурсов.

После распада Советского Союза Турция с самого начала отдавала приоритет Азербайджану в отношениях с республиками бывшего СССР. Так, Анкара признала Баку 9 ноября 1991 года, почти за месяц до того, как она признала другие бывшие республики.

Для Турции и турецкого общества это было волнительное время, ибо на их глазах впервые родился тюркский мир. Впервые в новейшей истории Турция не чувствовала себя одинокой в мире, который в основном был не очень дружелюбен к ней. До этого момента тюрки за пределами Турции (не считая, по понятным причинам, Турецкой Республики Северного Кипра) были лишь национальными меньшинствами, почти не влиявшими на принятие решений в своих странах. Теперь же появились целых пять независимых государств, для которых Турция служила своего рода моделью.

Забегая вперед, можно сказать, что возникновение тюркского мира стало вызовом как для Турции, так и для бывших советских республик. Вопреки популярным страшилкам о пантюркистском спруте, который из Анкары тянул свои щупальца к тюркским регионам СССР, чтобы создать Великий Туран, в самой Турции в годы Холодной войны пантюркизм воспринимался с опаской. Он считался авантюрной идеологией, которая способна испортить отношения Анкары с Москвой, при этом не дав ничего взамен. Из-за этого интерес к советским тюркам в Турции до 90-х годов стабильно существовал лишь в определенных политических кругах, например среди сторонников Альпарслана Тюркеша.

Как следствие, Анкаре не хватало экспертизы, посвященной тюркам за пределами Турции. Несмотря на горячую поддержку народных масс и даже лидеров стран, пантюркизм представлял собой в основном культурное явление. С политикой все было сложнее, и ничего не демонстрирует это лучше, чем участие Турции в попытках разрешить конфликт в Нагорном Карабахе.

На протяжении всей первой кампании Азербайджан по целому ряду причин находился практически в международной изоляции. И США, и Россия вели в регионе политику, ориентированную на Армению. То же касается и Ирана, несмотря на то, что значительной частью его населения являются азербайджанцы, а абсолютное большинство иранцев – это шииты.

Единственной страной, которая постоянно выражала свою поддержку Азербайджану, стала Турция. На всех международных форумах Турция пыталась объяснять и продвигать азербайджанский взгляд на конфликт, и, безусловно, сыграла важную роль в предотвращении полного доминирования проармянского подхода на международной арене. Более того, Турция и Азербайджан совместно ввели эмбарго в отношении Армении, и Турция отказалась нормализовать свои отношения с Арменией, пока та оккупирует территории в Азербайджане.

Однако при всем при этом Турция не поставляла Азербайджану оружие и не предоставляла значительную финансовую помощь, которая помогла бы его купить. Турция не угрожала также военным вмешательством на стороне Азербайджана.

«Один народ – два государства»

Говоря об отношениях Азербайджана с Турцией, в первую очередь следует упомянуть, что Азербайджан никогда официально не просил турецкого вмешательства в конфликт 90-х годов. По словам бывшего посла Азербайджана в Анкаре Мехмета Новрузоглу, главная поддержка, которую Азербайджан хотел получить от Турции, заключалась в лоббировании азербайджанской точки зрения среди своих контактов в западном альянсе. В этом отношении можно сказать, что Турция целиком выполнила свою задачу.

Изначально Турция взяла курс на нейтралитет, который одновременно позволил ей выступать в качестве беспристрастного посредника между сторонами. Хотя Армения с самого начала опасалась турецкого вмешательства, она не сразу осудила усилия Анкары.

Благодаря этому турецкие дипломаты, особенно министр иностранных дел Хикмет Четин, предприняли несколько раундов челночной дипломатии в регионе и европейских столицах и сыграли важную роль в вынесении этого вопроса на повестку дня ОБСЕ. Более того, Четин по просьбе Азербайджана использовал свои связи на Западе, чтобы попытаться привлечь внимание западных правительств к конфликту, в частности лично позвонив по этому вопросу госсекретарю США Джеймсу Бейкеру.

В самой Турции конкурировали два подхода к вопросу Карабаха. Премьер-министр Сулейман Демирель был сторонником осторожного подхода. Он утверждал, что для турецкого вмешательства не было никаких юридических оснований и что в любом случае азербайджанцы не просили об этом.

Однако турецкой попытке нейтрального посредничества не суждено было продолжаться долго, и (не без «помощи» самих армян) возобладал в итоге более жесткий подход президента Тургута Озала. После массовых убийств азербайджанских мирных жителей в карабахском городе Ходжалы в конце февраля 1992 года в Турции прошли большие антиармянские демонстрации, в которых приняли участие сотни тысяч человек, выступавших за активное вмешательство на стороне Азербайджана.

Правительство, естественно, не могло оставить без внимания эти требования со стороны общественности. В частности, Озал несколько раз заявлял, что армян следует «немного припугнуть». Эти заявления вызвали шок в Армении и армянской диаспоре. Слова Озала подхватили как доказательство якобы готовящегося «геноцида», несмотря на то, что сам Озал в апреле 1992 года предлагал американскому госсекретарю Бейкеру разрешить конфликт с помощью обмена территорией, оставив Нагорный Карабах за армянами.

«Нагорный Карабах на 80% состоит из армян и на 20% – из азербайджанцев. Они могут поменяться территорией, Нагорный Карабах перейдет к Армении, а Азербайджан получит свой кусок Армении, который разделяет на две части Азербайджан. Сталин создал здесь границы. Он разделил Азербайджан, чтобы подкупить армян... В общей сложности нужно будет переселить не более 50 000 человек. В противном случае эта война будет продолжаться вечно. У Турции хорошие отношения с Арменией, и Армении нужны хорошие отношения с Турцией...», – сказал Озал.

То, что предлагал Озал, позднее стало больше известно как план Гобла, и его последовательно отвергли сначала азербайджанцы (1993), затем армяне (1994). В 1999 году Гейдар Алиев снова обсуждал план по обмену территориями с армянским лидером Кочаряном. Армения отказалась отдавать Мегринский район (особенно важный еще и потому, что связывает Армению с Ираном), но стороны согласились на суверенный коридор, соединяющий Нахичевань с остальным Азербайджаном через шоссе.

В любом случае, по мере продвижения армянских военных на территории Азербайджана, Турция занимала все более проазербайджанскую позицию. Практически все политические силы внутри Турции сплотились вокруг поддержки Азербайджана. Лидер Партии националистического действия Альпарслан Тюркеш одним из первых выступил за турецкое военное вмешательство, утверждая, что «Турция не может бездействовать, пока территория Азербайджана находится под оккупацией». Бывший премьер-министр и лидер Демократической левой партии, Бюлент Эджевит, утверждал, что отказ Турции продемонстрировать однозначную поддержку Азербайджану подрывают престиж Турции в Азербайджане и Центральной Азии. Правительство не могло не отреагировать на столь громкий общественный запрос.

На самом деле, уже в начале марта 1992 г. Турция объявила, что будет проверять самолеты, которые летят в Армению над турецким воздушным пространством, чтобы соблюсти эмбарго на поставки оружия. Кроме того, Турция помогла обеспечить соблюдение азербайджанской экономической блокады Армении, отказываясь пропускать помощь Еревану через Турцию.

К середине марта Демирель тоже начал менять свою позицию. В интервью газете Washington Post он заявил, что находился под сильным давлением, чтобы предпринять более решительные действия, и не исключил турецкого военного вмешательства.

2 мая 1992 г. премьер-министр Демирель вместе с Тюркешем посетили Баку, и правительства двух стран сделали совместное заявление о том, что «Нагорный Карабах является территорией Азербайджана» и что необходимо мирное решение проблемы. Этот визит повысил шансы на избрание президентом протурецкого Абульфаза Эльчибея. Тюркеш даже участвовал в одном из политических митингов Эльчибея.

В феврале 1992 года была создана Минская группа в составе ОБСЕ. Туда, наряду с Францией, Россией, Швецией, Италией и США, вошла также и Турция, ставшая самым ярким адвокатом интересов Азербайджана. В октябре 1992 г. тюркские государства Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция и Туркменистан провели в Анкаре первый общетюркский саммит, на котором было опубликовано заключительное сообщение для прессы. В нем выражалась «солидарность с кипрско-турецким народом» и звучал призыв к «выводу иностранных государств с азербайджанской территории Нагорного Карабаха». Следующий саммит должен был состояться в Баку в октябре 1993 года.

Точно так же Турция стала лоббировать интересы Азербайджана на мероприятиях стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Тем не менее, в этом контексте важно отметить, что даже в то время Анкара оставляла открытыми двери для нормализации отношений с Арменией. Анкара отказалась установить полные дипломатические отношения с Арменией, частично из-за войны с Азербайджаном, но еще и потому, что правительство Армении не признавало имеющиеся границы с Турцией, тем самым сохраняя потенциальные территориальные претензии на Карс и другие регионы северо-восточной Турции. Однако и Анкара, и умеренное правительство Левона Тер-Петросяна пытались спасти двусторонние отношения. В некоторых случаях Турция даже открывала свою границу с Арменией, чтобы пропустить гуманитарную помощь.

В начале апреля 1993 года армяне оккупировали азербайджанский город Кельбеджар и открыли второй коридор между Арменией и Карабахом (первым стал Лачинский коридор, захваченный в мае 1992). Турция, как и США, осудила оккупацию Кельбеджара и остановила транзит гуманитарной помощи Армении через свою территорию. Части Третьей армии в Анатолии были передвинуты к границам Армении.

Когда правительство протурецкого первого президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея было свергнуто в июне 1993 года и к власти в итоге пришел Гейдар Алиев, многими наблюдателями это событие рассматривалось как безоговорочная победа Москвы. Однако, если и так, это была скорее пиррова победа. Безусловно, Алиев привел Азербайджан в СНГ и вообще находился в гораздо лучших отношениях с Москвой, чем убежденный пантюркист Эльчибей. С другой стороны, как замечает турецкий историк Умут Узер, откровенный пантюркизм Эльчибея настораживал даже Анкару, опасавшуюся, что он может привести к проблемам в отношениях с Россией и Ираном. При этом Алиев все же не забывал про Турцию.

Так, в сентябре 1993 года Алиев аннулировал многие соглашения, подписанные между администрацией Эльчибея и Турцией. Гражданам Турции теперь требовалось получать визу до въезда в Азербайджан, а 1600 турецких военных экспертов, служащих в стране, увольнялись. А всего год спустя Алиев обращался за поддержкой к Анкаре и выражал уверенность в братстве между двумя странами. В конце концов именно он стал автором знаменитой фразы об «одном народе и двух государствах».

На короткое время отношения между Турцией и Азербайджаном ухудшились, так как президент Алиев обвинил турецкие спецслужбы в том, что они участвовали в попытке переворота против него. В апреле премьер-министр Турции Тансу Чиллер нанесла визит в Баку, во время которого их отношения выглядели крайне позитивно. Визит Гейдара Алиева в Анкару с 5 по 9 мая 1997 года привел к заключению ряда важных соглашений, особенно Декларации о стратегическом партнерстве. Согласно этому документу, Азербайджан согласился, что нефть, добываемая в Каспийском море, будет транспортироваться через Турцию на мировые рынки. Отношения двух стран в этот период стали более стабильными, близкими и основанными на сотрудничестве. Политика Турции в отношении Карабаха также осталась стабильной.

Турция – единственный союзник Азербайджана в борьбе за его территории

Почему же помощь Турции Азербайджану оставалась столь относительно робкой во время первой войны в Карабахе? Здесь есть несколько причин. Самой важной из них была тогдашняя связь Турции с западным альянсом. Страны Запада старались воздерживаться от участия в конфликте, а иногда открыто поддерживали Армению.

Считалось, что вмешательство Турции приведет к эскалации конфликта и конфронтации между Турцией и Россией, возможно с участием Ирана. Турецкие вооруженные силы тогда сильно полагались на военную помощь США в борьбе с боевиками террористической РПК (еще один фактор, отвлекавший Турцию от Кавказа), и кроме того Анкара стремилась к членству в Евросоюзе.

Наконец важным фактором были отношения с Россией. Торговля Турции с Россией в 1992 году была в пять раз больше, чем торговля с Азербайджаном и республиками Центральной Азии вместе взятыми.

Показательный случай произошел в апреле 1993 г., сразу после того, как армянские силы захватили Кельбаджарский район Азербайджана. Президент Озал обвинил Россию в поддержке карабахских армян, добавив, что Турция активизирует военные отношения с Азербайджаном и пошлет оружие. В ответ министр обороны России Павел Грачев во время визита в Анкару, как сообщается, предупреждал Анкару весьма недипломатичным способом, чтобы она держалась подальше от Азербайджана.

Азербайджанское руководство с пониманием относилось к ограниченным на тот момент возможностям Турции. Положение Турции как члена НАТО в частности, а также собственная война с РПК на юго-востоке страны были достаточными причинами, почему Турция не имела возможности поддерживать Азербайджан больше, чем ей бы хотелось.

Тем более что несмотря на все недовольство азербайджанцев, им очень скоро пришлось предстать перед неопровержимым фактом – Турция является единственной страной, на которую Азербайджан может рассчитывать как на союзника против армян. В конце концов этот факт обеспечил продолжение сердечных отношений между двумя странами и стабильного дипломатического и военно-политического сотрудничества, которое в уже гораздо лучших обстоятельствах привело к успеху в осенней кампании 2020 года.