30 июня исполнилось два года коммерческой эксплуатации Трансанатолийского газопровода (TANAP). По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, объем транспортировки азербайджанского газа должен вырасти до 6 млрд кубометровв год – это в пять раз больше, чем у российского проекта «Турецкий поток».

Несмотря на кажущуюся разницу в коммерческих объемах, оба проекта остаются серьезными конкурентами. И прежде всего с геополитической точки зрения.

Не состоялись ни «Южный поток», «ни «Голубой поток – 2»

Еще несколько лет назад на слуху у российского обывателя было название «Южный поток». Так должен был называться один из самых амбициозных проектов «Газпрома» – новый экспортный трубопровод, который позволял бы снабжать голубым топливом потребителей нескольких южноевропейских стран: Болгарии, Сербии, Боснии и Герцоговины, Хорватии, Словении, Венгрии и Италии.

Однако амбициозному проекту не суждено было быть реализованным: Европарламент рекомендовал отказался от строительства и изыскивать альтернативные источники природного газа для стран Евросоюза.

Но Россия и сама быстро нашла альтернативу нереализованному «Южному потоку»: точкой входа на рынок газа Южной Европы была выбрана Турция. Стоит напомнить, что с 2003 года эксплуатируется газопровод «Голубой поток», через который ежегодно прокачивалось порядка 16 млрд кубометров газа.

В 2009 году российская сторона объявила о планах строительства «Голубого потока – 2», который бы позволил обеспечить газом Сирию, Ливан, Кипр и Израиль. Проект, впрочем, так и остался лишь на бумаге, как и «Южный поток».

Голоса критиков услышаны не были

Политическое руководство России нашло выход из тупиковой, казалось бы, ситуации с запретом строительства «Южного потока». В2017 году было начато строительство другого трубопровода, призванного заменить прежний, – «Турецкий поток».

Для него удалось задействовать с российской стороны ранее построенную для «Южного потока» систему внутринациональных газопроводов «Южный коридор». Источником голубого топлива для Турции являются два месторождения – Бованенковское и Уренгойское.

Пропускная способность газопровода должна была составлять 63 млрд. кубометров, из которых 49 миллиардов экспортировались бы в Европу, а оставшиеся 14 млрд. кубометров потребляла бы сама Турция.

Главным аргументом сторонников строительства нового газопровода было то, что на фоне промышленного и демографического роста в Турции должна неуклонно увеличиваться и потребность в природном газе. Критики же проекта (в основном, понятно, с турецкой стороны) указывали на то, что «Турецкий поток» увеличит и без того высокую энергозависимость страны.

Голоса критиков звучали на фоне обвинения в адрес Москвы по поводу несправедливой цены на газ, поставляемой через «Голубой поток». По этому поводу турецкая государственная нефтяная и газовая компания Botaşдаже обращалась в Международный арбитражный суд в Стокгольме. В свою очередь, российский монополист «Газпром» из-за ценовых разногласий был вынужден отменить дисконт на поставку газа ряду турецких энергокомпаний. «Газпром» подал иски против Akfel Gaz и Enerco Enerji, рассмотрение дела было завершено только в 2019 году.

Европе хотят дать теперь и азербайджанский газ

Межстрановые разногласия (причем не только в энергетической, но и в военной и политической сферах) изначально ставили под сомнение реалистичность проекта «Турецкий поток», который мог бы повторить печальную судьбу «Южного потока». Однако новый газопровод был построен, введен в строй и сейчас успешно функционирует. Правда, объемы поставок ниже, чем предполагалось заранее.

Это связано, в частности, с официальной позицией государства по диверсификации импортных источников энергоносителей. Именно поэтому параллельно с сотрудничеством с Россией Турция разрабатывала два других проекта – Трансадриатический газопровод (TAP) и Трансанатолийский газопровод (TANAP).

Это фактически единая газотранспортная система, наполняемая за счет природного газа с азербайджанского месторождения«Шах-Дениз-2». Ни одной из сторон не скрывается, что конечной целью создания TANAP и TAP является снижение зависимости не только Турции, но и стран Южной Европы от энергоносителей из России.

Новые газопроводы «позволят начать коммерческий поток азербайджанского газа в Европу», заявил директор TANAP Салтук Дюзёль. По его словам, «Азербайджан впервые в истории будет экспортировать свой природный газ напрямую в Европу, увеличивая тем самым экспортные доходы, необходимые для его экономического развития».

Быть может, поэтому по мере реализации проект обрастал все новыми идеями: например, строительства станций для сжижения природного газа на побережье или подземных газохранилищ. В числе инвесторов проекта называлась и китайская сторона, намеренная вложить порядка $600 миллионов.

Анкара разыграет свои козыри на переговорах-2021

Первая пробная порция газа через TANAP была передана Греции в конце прошлого года и Албании в конце мая. Даже по предварительным оценкам, после объединения TANAP и TAP через эту систему в Европу будет транспортироваться 10 млрд кубометров газа (сравните с 14 млрд кубометров российского газа по «Турецкому потоку».

Для Турции подобная ситуация крайне выигрышна: она позволит, используя геостратегическое положение Анатолии, создать мощнейший энергетический коридор с Востока на Запад. А вот для России, которая сейчас активно борется даже не за расширение, а за сохранение газового рынка сбыта в Евросоюзе, конкуренция с Азербайджаном очень некстати.

Да и турецкий рынок Москва постепенно теряет: если в 2015 году Турция на 55,3% зависела от российского газа и лишь на 11,9% от азербайджанского, то сейчас картина полностью изменилась. В начале 2020 года на долю РФ приходилось лишь 23,6% газа, а на долю Азербайджана – уже 33,2%. Оставшуюся часть турецкого рынка делят между собой Иран, Катар, а с недавних пор и США, поставляющие сжиженный природный газ (СПГ).

Так что Москве на турецком рынке, который для «Газпрома» является вторым по емкости в Европе после германского, приходится конкурировать со все большим числом игроков. А ведь уже в будущем году Россия и Турция будут должны договариваться об условиях новых долгосрочных контрактов на поставку. И, наверняка, геоэкономический козырь Анкара разыграет на этих переговорах максимально.

Пока говорить о снижении влияния России в Европе рано

Денис Миргород, старший научный сотрудник НИИ стратегических исследований, профессор:

– Я не являюсь сторонником идеи о том, что проекты ТАР и TANAP несут значительную угрозу для экономических интересов России. Доказать это можно цифрами: Россия экспортирует в Европу более 200 миллиардов кубометров, суммарные же показатели ТАР и TANAP не более 20 миллиардов кубометров. То есть, не следует говорить о снижении российского геополитического влияния в Европе. Вместе с тем, озабоченность вызывает постепенное превращение Турции в мощный нефтегазовый хаб, что может быть использовано в политических играх Анкары.

Для «Турецкого потока» рисков больше, чем для TANAP-TAP

Андрей Казанцев, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО:

– С одной стороны, TAP и TANAP, а с другой «Турецкий поток» – это две группы проектов, имеющие разные типы рисков. TAP и TANAP – это проекты, конкурирующие с газпромовским газом. Их задача – альтернативные поставки газа в страны Евросоюза. Тут главные риски – дестабилизация турецко-европейских отношений, дестабилизация Большого Ближнего Востока, включая Турцию и регион Каспийского мора.

А вот у «Турецкого потока» рисков куда больше: дополнительно к тем, что связаны с Турцией, есть риски в российско-европейских отношениях. Причем как по субъективным (рост противостояния между Россией и Западом), так и по многим объективным причинам (рост угрозы терроризма и региональных конфликтов). Эти риски растут.