Вместе против Белграда

«Хорватия, Албания и Косово запустили гонку вооружений в регионе», — заявил президент Сербии Александр Вучич, узнав, что Минобороны Албании, Косово и Хорватии подписали в Тиране соглашение о военном сотрудничестве.

В документе, состоящем из четырех пунктов, отмечается, что страны планируют сотрудничать в военной сфере, совместно готовить кадры и проводить маневры, обмениваться разведывательной информацией, противостоять внешним угрозам, включая кампании по дезинформации и киберугрозы, а также оказывать полную поддержку евроатлантической интеграции и региональной обороне.

Подписавшие соглашение государства утверждают, что цель соглашения — противодействие гибридной угрозе и другим целям, которые могут подорвать региональную и международную стабильность. Как пишут албанские и хорватские СМИ, «помимо военно-стратегического сотрудничества этот альянс также включает сотрудничество в сфере оборонной промышленности».

Помимо этого стороны выразили желание согласовывать свою политику с «евроатлантическими многосторонними структурами в области безопасности и обороны», подчеркнув также, что к соглашению могут присоединиться и другие страны. В частности, приглашение получила Болгария, которая пока ничего не ответила.

В Приштине заверили, что это соглашение не направлено против кого-либо и никому не угрожает, однако Белград сразу же раскритиковал документ и потребовал от участников тройственного соглашения немедленно объяснить эту инициативу, предупредив, что он «не допустит односторонних акций, которые могли бы обеспечить безопасность, мир и территориальную целостность в регионе».

«Они начали гонку вооружений в нашем регионе, это сложная ситуация для нас, но мы поняли их месседж. И мы сохраним нашу страну, сдержим их и всегда будем успешно защищать ее от любого потенциального агрессора, даже столь могущественного», — отреагировал президент Сербии Александр Вучич.

Косовские власти отметили, что такой реакцией Сербия нарушает Брюссельское соглашение от 2023 года, заключенное при активном посредничестве Евросоюза. Согласно этой договоренности, Белград пообещал «не препятствовать внешнеполитическим активностям Косово».

Загреб и вовсе не стал церемониться с Белградом. «Уже прошло то время, когда Хорватия спрашивала у Белграда разрешения, как ей поступать и с кем дружить», — резко ответили власти.

Помощь Косово

Вероятно, что целью этого объединения стало содействие Хорватии и Албании в интеграции Косово в альянс. Государство, которое в Белграде считают неотъемлемой частью Сербии, выражает стремление присоединиться к НАТО, но до решения всех споров с Белградом это едва ли возможно.

Нынешний сигнал направлен явно против Сербии. За последние полтора года на севере Косово, населенном этническими сербами, произошли два громких теракта. Косовские власти уверены, что Белград может быть к этому причастен.

К тому же Приштина столкнулась еще с одним риском. Запад тормозит процесс создания армии Косово, безопасность государства должен гарантировать многонациональный миротворческий контингент под эгидой НАТО — KFOR.

Однако сохранение этих миротворцев никто теперь не может гарантировать. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп объявил о компромиссе, согласно которому северную часть Косово он предложил передать Сербии. Приштина была категорически против этого.

Во время президентства Джо Байдена об этой идее забыли. Однако теперь не исключено, что новая американская администрация может к ней вернуться. В Приштине опасаются, что в качестве инструмента давления может быть использована угроза — убрать миссию KFOR.

В Косово дают понять, что в такой ситуации лучшим выходом будет активизация усилий по созданию полноценной армии, особенно когда есть страны, готовые в этом помочь.

Опасная тенденция

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом у США изменился подход к взаимодействию с Европой в рамках Североатлантического блока. Европейские страны в рамках снижения у Вашингтона приверженности НАТО стали более самостоятельными в оборонной сфере, решили ускоренно перевооружаться, а также фактически начали создавать европейские «военные клубы по интересам».

В частности, это происходит на Балканах, учитывая, что Хорватия и Албания — члены НАТО, а Косово — кандидат на вступление.

Не исключено, что на Балканах может появиться следующий такой военный союз. Сербские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что в ответ на военный союз Хорватии, Косово и Албании «Белград создаст военный союз с Будапештом».

Эти новости стали неожиданными для многих граждан страны. С одной стороны, такой шаг может показаться логичным: Сербия и Венгрия поддерживают друг друга, Венгрия — сейчас самая дружеская к Сербии страна внутри альянса, к тому же лидеры двух стран Александр Вучич и Виктор Орбан — друзья.

Но с другой стороны, непонятно, какова цель этого союза. Точно не помощь во вступлении Сербии в НАТО. Также сомнительно, что Венгрия готова воевать вместе с Белградом в случае конфликта с Косово, Хорватией или Албанией.

Не исключено, что именно поэтому возникла пауза с подписанием соглашения — странам необходимо найти формулировки, которые бы выглядели весомыми и при этом не вызвали бы беспокойства внутри Североатлантического блока.

Реакция НАТО на эти события оказалась довольно спокойной. Уставу альянса создание союзов не противоречит, а наличие миротворцев позволяет блоку полностью контролировать ситуацию в регионе.

«Изменение американской внешней политики на Балканах может привести к ослаблению мощного присутствия США в регионе. В таком случае военные союзы, которые сейчас кажутся элементами политической борьбы, могут привести к военному разъединению Балкан. А там недалеко и до возобновления военных действий», — предупредил в беседе с TRT на русском хорватский политолог Даниэл Врбота.

По его мнению, раздел региона на два враждебных блока — крайне опасная тенденция.

«Это может усугубить риски размораживания старых конфликтов», — опасается эксперт.