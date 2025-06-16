Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с угрозами в адрес Ирана после ночного ракетного удара, в результате которого, по данным израильских властей, погибли как минимум пять человек и десятки получили ранения.

В заявлении, опубликованном в его телеграм-канале, Кац обвинил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в том, что он «намеренно наносит удары по гражданской инфраструктуре Израиля».

«Хвастливый диктатор из Тегерана превратился в трусливого убийцу, стреляющего по гражданскому населению в надежде остановить операцию, которая разрушает его возможности», — написал министр.

Он предупредил: «Жители Тегерана заплатят цену — и очень скоро».

Израильские вооруженные силы вновь обратились к гражданам с предупреждением о возможной атаке со стороны Ирана. В заявлении армии отмечается, что население должно находиться рядом с защищенными укрытиями.

«В случае воздушной тревоги следует как можно скорее направиться в бомбоубежище и не покидать его до особого распоряжения», — заявили представители израильской армии.

13 июня Израиль нанес серию масштабных ударов по Ирану. Под прицел попали ядерные объекты и военные штабы. В результате атак были убиты начальник Генерального штаба ВС Ирана, командующий КСИР, несколько высокопоставленных офицеров, а также девять ученых-ядерщиков. Погибли также 224 мирных жителя.

В ответ Иран выпустил по территории Израиля баллистические ракеты. Погибли 16 человек, более 400 получили ранения.

Международное сообщество, включая Турцию, осудило действия Израиля.