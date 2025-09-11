В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что атака Израиля по территории Катара является прямым нарушением международного права и посягательством на суверенитет страны.
По словам представителей Минобороны, такие провокационные действия усиливают напряженность в регионе и подрывают международные усилия по обеспечению мира.
«Эта подлая атака стала очередным звеном в цепи агрессивной политики Израиля, который сделал терроризм частью государственной линии, стремится углубить нестабильность и питается конфликтом», — говорится в заявлении.
Министерство вновь обратилось к международному сообществу с призывом взять на себя больше ответственности.
«Если Израиль не будет остановлен активными методами, он расширит свои бесконтрольные атаки и поставит под угрозу не только регион, но и собственную страну», — отметили источники.
Отдельно подчеркивается, что информация о якобы атаках Израиля на турецкие военные объекты в Сирии не соответствует действительности.
«Такие утверждения ложны. Наши подразделения, личный состав и техника находятся в безопасности», — отметили в министерстве.
Турецкая сторона заявила, что вооруженные силы продолжают выполнять свои задачи в Сирии строго в рамках международного права и права на самооборону.
Особое внимание в ведомстве уделили ситуации в Газе.
«Израильский режим обрек жителей сектора на голод. С захватом центра Газы масштабы гуманитарной катастрофы усилились. Перед глазами всего мира продолжается геноцид», — подчеркнули в ведомстве.
В министерстве указали, что удары Израиля по жилым домам, палаткам и центрам для беженцев показывают степень жестокости, с которой ведется война против мирного населения.
В ведомстве также предупредили о масштабных дезинформационных кампаниях в социальных сетях. Отмечается, что подобные операции могут перерасти в угрозу национальной безопасности.
Граждан призвали доверять исключительно официальным источникам информации.