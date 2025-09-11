ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Анкара: нападение Израиля на Катар — проявление политики террора
Минобороны Турции осудило израильскую атаку на Катар, назвав это грубым нарушением международного права и угрозой региональной стабильности
Анкара: нападение Израиля на Катар — проявление политики террора
Министерство национальной обороны Турции / AA
11 сентября 2025 г.

В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что атака Израиля по территории Катара является прямым нарушением международного права и посягательством на суверенитет страны. 

По словам представителей Минобороны, такие провокационные действия усиливают напряженность в регионе и подрывают международные усилия по обеспечению мира. 

«Эта подлая атака стала очередным звеном в цепи агрессивной политики Израиля, который сделал терроризм частью государственной линии, стремится углубить нестабильность и питается конфликтом», — говорится в заявлении. 

Министерство вновь обратилось к международному сообществу с призывом взять на себя больше ответственности.  

«Если Израиль не будет остановлен активными методами, он расширит свои бесконтрольные атаки и поставит под угрозу не только регион, но и собственную страну», — отметили источники. 

Отдельно подчеркивается, что информация о якобы атаках Израиля на турецкие военные объекты в Сирии не соответствует действительности.  

«Такие утверждения ложны. Наши подразделения, личный состав и техника находятся в безопасности», — отметили в министерстве. 

Читайте также

Турецкая сторона заявила, что вооруженные силы продолжают выполнять свои задачи в Сирии строго в рамках международного права и права на самооборону. 

Особое внимание в ведомстве уделили ситуации в Газе.  

«Израильский режим обрек жителей сектора на голод. С захватом центра Газы масштабы гуманитарной катастрофы усилились. Перед глазами всего мира продолжается геноцид», — подчеркнули в ведомстве. 

В министерстве указали, что удары Израиля по жилым домам, палаткам и центрам для беженцев показывают степень жестокости, с которой ведется война против мирного населения. 

В ведомстве также предупредили о масштабных дезинформационных кампаниях в социальных сетях. Отмечается, что подобные операции могут перерасти в угрозу национальной безопасности.  

Граждан призвали доверять исключительно официальным источникам информации. 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us