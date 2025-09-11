В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что атака Израиля по территории Катара является прямым нарушением международного права и посягательством на суверенитет страны.

По словам представителей Минобороны, такие провокационные действия усиливают напряженность в регионе и подрывают международные усилия по обеспечению мира.

«Эта подлая атака стала очередным звеном в цепи агрессивной политики Израиля, который сделал терроризм частью государственной линии, стремится углубить нестабильность и питается конфликтом», — говорится в заявлении.

Министерство вновь обратилось к международному сообществу с призывом взять на себя больше ответственности.

«Если Израиль не будет остановлен активными методами, он расширит свои бесконтрольные атаки и поставит под угрозу не только регион, но и собственную страну», — отметили источники.

Отдельно подчеркивается, что информация о якобы атаках Израиля на турецкие военные объекты в Сирии не соответствует действительности.

«Такие утверждения ложны. Наши подразделения, личный состав и техника находятся в безопасности», — отметили в министерстве.