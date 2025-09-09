Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

В центре внимания оказалась атака Израиля на Доху, целью которой стали представители движения ХАМАС. Стороны обсудили возможные совместные действия в ответ на эти события.

Эрдоган подчеркнул, что рассматривает удар как сознательную попытку Израиля углубить конфликты и дестабилизировать обстановку в регионе. Он отметил, что нападение стало открытым нарушением суверенитета дружественного и союзного Турции Катара.