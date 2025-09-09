ТУРЦИЯ
Анкара и Доха согласовали совместные шаги после атаки Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили израильский удар по Дохе и договорились о совместных шагах для прекращения бойни в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани / AA
9 сентября 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. 

В центре внимания оказалась атака Израиля на Доху, целью которой стали представители движения ХАМАС. Стороны обсудили возможные совместные действия в ответ на эти события. 

Эрдоган подчеркнул, что рассматривает удар как сознательную попытку Израиля углубить конфликты и дестабилизировать обстановку в регионе. Он отметил, что нападение стало открытым нарушением суверенитета дружественного и союзного Турции Катара. 

Президент Турции решительно осудил атаку, выразил соболезнования в связи с гибелью людей и заверил, что Анкара готова всеми средствами поддержать катарское государство и его народ. 

Лидеры подтвердили приверженность совместным усилиям по прекращению бойни в Газе и договорились продолжать тесное сотрудничество ради скорейшего достижения перемирия. 

