Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
В центре внимания оказалась атака Израиля на Доху, целью которой стали представители движения ХАМАС. Стороны обсудили возможные совместные действия в ответ на эти события.
Эрдоган подчеркнул, что рассматривает удар как сознательную попытку Израиля углубить конфликты и дестабилизировать обстановку в регионе. Он отметил, что нападение стало открытым нарушением суверенитета дружественного и союзного Турции Катара.
Президент Турции решительно осудил атаку, выразил соболезнования в связи с гибелью людей и заверил, что Анкара готова всеми средствами поддержать катарское государство и его народ.
Лидеры подтвердили приверженность совместным усилиям по прекращению бойни в Газе и договорились продолжать тесное сотрудничество ради скорейшего достижения перемирия.