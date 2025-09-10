Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на этой неделе отправится в Италию с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщили турецкие дипломатические источники.

В рамках поездки, запланированной на 11–12 сентября, Фидан встретится со своим итальянским коллегой Антонио Таяни. Глава МИД также выступит с речью в аналитическом центре Istituto Affari Internazionali.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на укреплении двусторонних связей между Турцией и Италией — союзниками по НАТО и стратегическими партнерами.

По информации источников, Фидан намерен подчеркнуть значение контактов на высоком уровне, призвать к сохранению и диверсификации сотрудничества с целью достижения целевого показателя товарооборота в $40 миллиардов, а также обратить внимание на необходимость обновления таможенного союза Турции с Европейским союзом.