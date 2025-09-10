Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на этой неделе отправится в Италию с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщили турецкие дипломатические источники.
В рамках поездки, запланированной на 11–12 сентября, Фидан встретится со своим итальянским коллегой Антонио Таяни. Глава МИД также выступит с речью в аналитическом центре Istituto Affari Internazionali.
Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на укреплении двусторонних связей между Турцией и Италией — союзниками по НАТО и стратегическими партнерами.
По информации источников, Фидан намерен подчеркнуть значение контактов на высоком уровне, призвать к сохранению и диверсификации сотрудничества с целью достижения целевого показателя товарооборота в $40 миллиардов, а также обратить внимание на необходимость обновления таможенного союза Турции с Европейским союзом.
В повестку дня также войдут вопросы энергетической безопасности, проблемы нелегальной миграции, сотрудничество в оборонной промышленности и совместная работа в области науки и технологий, добавили источники.
Ожидается, что министры обсудят в том числе региональные и глобальные вопросы, включая ситуацию в Ливии, Сирии, Украине, Иране, Африке и войну в Газе.
Последняя встреча Фидана и Таяни состоялась в мае на полях заседания министров иностранных дел НАТО в Анталье.