Министр Фидан посетит Италию
Глава МИД обсудит ряд важных вопросов со своим итальянским коллегой Антонио Таяни
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / AA
10 сентября 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на этой неделе отправится в Италию с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщили турецкие дипломатические источники.

В рамках поездки, запланированной на 11–12 сентября, Фидан встретится со своим итальянским коллегой Антонио Таяни. Глава МИД также выступит с речью в аналитическом центре Istituto Affari Internazionali.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на укреплении двусторонних связей между Турцией и Италией — союзниками по НАТО и стратегическими партнерами.

По информации источников, Фидан намерен подчеркнуть значение контактов на высоком уровне, призвать к сохранению и диверсификации сотрудничества с целью достижения целевого показателя товарооборота в $40 миллиардов, а также обратить внимание на необходимость обновления таможенного союза Турции с Европейским союзом.

В повестку дня также войдут вопросы энергетической безопасности, проблемы нелегальной миграции, сотрудничество в оборонной промышленности и совместная работа в области науки и технологий, добавили источники.

Ожидается, что министры обсудят в том числе региональные и глобальные вопросы, включая ситуацию в Ливии, Сирии, Украине, Иране, Африке и войну в Газе.

Последняя встреча Фидана и Таяни состоялась в мае на полях заседания министров иностранных дел НАТО в Анталье.



