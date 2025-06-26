ПОЛИТИКА
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Глава Пентагона: уран не вывезли
Министр обороны США заявил, что разведка не подтверждает перемещение обогащенного урана из объекта в Фордо, попавшего под американскую бомбардировку
Глава Пентагона: уран не вывезли
Пит Хегсет / AP
26 июня 2025 г.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в четверг, что у него нет разведданных, подтверждающих, что Иран вывез запасы высокообогащенного урана из ядерного центра в Фордо перед американскими ударами по его ядерной инфраструктуре. «Мне не известно о какой-либо развединформации, которая указывала бы, что материалы были перемещены или находились не там, где должны были быть», — подчеркнул он на пресс-конференции.

Ранее в СМИ со ссылкой на спутниковые снимки Maxar появлялись версии о том, что Тегеран мог спрятать запасы урана, обогащенного до 60%, в неизвестных местах. В частности, накануне ударов у входа в Фордо наблюдалась необычная активность и длинная колонна автомобилей. Reuters также цитировал иранский источник, утверждавший, что большая часть урана была вывезена до атаки.

Хегсет раскритиковал публикации о «малом эффекте» ударов, ссылаясь на утечку предварительной оценки Разведуправления Минобороны, согласно которой атака лишь на несколько месяцев отложила развитие ядерной программы Ирана. По его словам, эта оценка имеет «низкий уровень достоверности», и новые разведданные, включая данные ЦРУ, указывают, что программа была серьезно подорвана, и на ее восстановление уйдут годы.

Американские удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане были нанесены 22 июня, после чего Иран и Израиль при посредничестве США объявили о перемирии.

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