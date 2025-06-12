Прекрасные отношения

«Наша сделка с Китаем готова и подлежит окончательному согласованию мной и председателем Си. Отношения прекрасные! Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

В рамках торгового соглашения планируется снизить американские пошлины на китайские товары до 55%, а китайские на американские — до 10%. Помимо этого, Вашингтон вновь разрешит студентам из КНР учиться в вузах США.

Переговоры о торговом соглашении между китайскими и американскими властями продолжались с мая. Первый раунд состоялся в Женеве, второй — в Лондоне.

После встречи в Швейцарии стороны договорились возобновить экспорт и снизить пошлины, однако потом Вашингтон обвинил Пекин в срыве соглашения, поскольку поставки ключевых материалов хотя и возобновились, но все же были эпизодическими.

Тогда США ограничили экспорт технологий, под запрет попали компоненты для чипов, аэрокосмическое и ядерное оборудование и программное обеспечение. Потом сторонам все же удалось договориться.

Эскалация шаг за шагом

США стали в феврале вводить тарифы на китайские товары, к апрелю их размер достиг 104%. Китай в ответ увеличил их до 84%. Вашингтон поднял ставки, увеличив пошлины до 125%. С учетом вступивших в силу в марте 20-процентных пошлин ставка на ввозимые из КНР товары достигла 145%.

Пекин ответил повышением пошлин на ввозимые американские товары, они достигли 125%. В апреле Китай также расширил экспортные ограничения на ряд редкоземельных металлов и магниты. Сейчас же, по словам президента Трампа, Пекин вновь согласился на поставку этих материалов без каких-либо ограничений.

Американский лидер объяснял введение пошлин в отношении КНР поступлением из Китая наркотика фентанила. Помимо этого, он планировал исправить торговый дисбаланс и стимулировать перенос производств в США.

В КНР в ответ давали понять, что не хотят торговой войны с Вашингтоном, однако воевать не боятся.

Как писали мировые СМИ, торговая война между США и КНР привела к резким колебаниям на рынке, заморозив рост мировой экономики. Например, экспорт из Китая в Соединенные Штаты в прошлом месяце сократился на 34,5 %. Это самое большое падение со времен первой волны пандемии в феврале 2020 года.

Если бы стороны не заключили соглашение и в отношении китайских товаров действовали высокие американские пошлины, это могло бы замедлить экономику КНР. Хотя эта сделка в первую очередь более выгодна Вашингтону, поскольку редкоземельные металлы очень важны для долгосрочного развития американской экономики.

Китай отступать не намерен

Как пишут западные СМИ, переговоры в Лондоне между американской и китайской делегациями «помогли Женевскому соглашению не развалиться». Однако они не приблизили стороны к решению ключевых споров, касающихся претензий США к самой модели китайской экономики: Вашингтон и Пекин по-разному понимают суть договоренностей.

В публикациях также отмечается, что «экспортный контроль становится инструментом политики» и в новой реальности «доступ к редким минералам или крошечным микрочипам может дать одной экономике большое преимущество над конкурентом». КНР сохраняет контроль над глобальными поставками материалов, которые необходимы для производства электромобилей, лазеров и смартфонов.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с TRT на русском отметил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин предпринял со своей стороны ряд ответных эскалационных мер, которые продемонстрировали, что Пекин отступать не намерен.

«В отличие от предыдущих раундов противоречий, Китай не шел ни на какие уступки, поскольку чувствует себя уверенно. У китайских властей был довольно негативный опыт взаимодействия с первой администрацией Дональда Трампа, когда КНР шла на значимые уступки и компромиссы в одностороннем порядке, США же в ответ предпринимали все новые атаки», — подчеркнул политолог.

Китаист добавил, что торговая война между странами в этот раз очень радикальная. Однако стороны понимали, что ее нельзя продолжать до бесконечности, поскольку это приводит к росту инфляции и разбалансировке потребительского рынка США, а также обострению кризисных явлений в ряде отраслей промышленности КНР.

«Пекин и сам зависит от американской продукции по ряду направлений, поэтому тоже находится в довольно уязвимом положении. К нормальному уровню отношения уже не вернутся, но стороны понимали, что через какое-то время им придется сделать шаги по снижению накала взаимных ограничений», — уверен специалист.

По словам аналитика, на официальном уровне Китай отрицает наличие у него амбиций к мировому лидерству.

«Но, глядя на содержание китайской политики, можно наблюдать переход к повышению роли Китая во всех вопросах глобального управления с попыткой создать круг стран, которые будут поддерживать растущие китайские инициативы. США смирились с возрастающей мощью КНР», — уверен Кашин.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что американо-китайские отношения «представляют собой нерв мировой политики», поскольку речь идет о двух крупных экономиках.

«Вашингтон открыто воспринимает Пекин как соперника, ведет политику по сдерживанию КНР. Китай в ответе более сдержан, хотя специалисты понимают, что Китай адекватно оценивает те вызовы, которые исходят от Соединенных Штатов и предпринимает меры, чтобы быть готовым к разным сценариям, в том числе к худшим», — пояснил эксперт.