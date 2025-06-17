Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш провел переговоры с главой парламента Грузии Шалвой Папуашвили в Анкаре. По итогам встречи политики выступили на совместной пресс-конференции, где Куртулмуш сделал ряд жестких заявлений в адрес Израиля.

Он подчеркнул, что Израиль не желает решать проблемы дипломатическим путем, а действует через геноцид и вооруженное насилие, что делает его крупнейшей угрозой для международной стабильности.

«Мы призываем все стороны, кто искренне поддерживает мир, остановить израильско-иранскую войну и агрессию Израиля», — сказал он.

Куртулмуш заявил, что удары по Ирану — попытка Нетаньяху отвлечь внимание от происходящего в Газе и узаконить геноцид палестинцев. Он отметил, что Турция решительно осуждает этот шаг, который, по его словам, направлен на срыв мирных процессов, начавшихся в регионе.

«Израиль изменил повестку в момент, когда мирные инициативы начали приносить плоды: на Кавказе наметились дипломатические подвижки, Иран вел переговоры с МАГАТЭ, а Россия и Украина начали новый раунд прямого диалога. Это — не путь к миру, это путь к катастрофе», — заявил он.

Спикер отметил, что Турция продолжит защищать мир, выступая за решения всех кризисов через переговоры и дипломатию. Он призвал международное сообщество немедленно вмешаться, чтобы остановить израильскую агрессию и не допустить еще большей дестабилизации.