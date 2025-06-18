Решение конфликта между Ираном и Израилем должно учитывать интересы обеих сторон. Об этом на ПМЭФ журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский президент считает необходимым «обеспечить интересы Ирана на мирную атомную деятельность, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». По его словам, «было бы правильным» найти способ прекратить боевые действия.

Путин отметил, что в Иране «при всей сложности политических процессов происходит консолидация общества вокруг руководства страны». Он также заявил, что, несмотря на израильские удары, иранские «подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло».

Конфликт обострился 13 июня, когда Израиль начал операцию против ядерных объектов Ирана, нанеся удары по военным базам и личному составу иранской армии. Израильские власти назвали атаку ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. В ответ Иран выпустил сотни баллистических ракет по территории Израиля.

По данным иранских СМИ, жертвами израильских авиаударов стали 585 человек, ранены не менее 1326. Ответные ракетные удары Ирана привели к гибели 24 человек в Израиле и ранению более 800.

Замглавы МИД России Сергей Рябков предостерег США от оказания прямой военной помощи Израилю, назвав такое вмешательство шагом, «радикально дестабилизирующим всю обстановку». Ранее президент США Дональд Трамп отклонил российское предложение о посредничестве в конфликте.