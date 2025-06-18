ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп отверг посредничество Путина по Ирану
Президент США потребовал от России сначала урегулировать собственный конфликт
Трамп отверг посредничество Путина по Ирану
Дональд Трамп / Reuters
18 июня 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение Владимира Путина выступить посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. По словам Трампа, разговор с российским коллегой состоялся 17 июня.

«Он, на самом деле, предложил помощь в посредничестве. И я сказал: сделайте мне одолжение, выступите посредником сначала у себя. Давайте сначала разберемся с Россией, а этим можете озаботиться позже», — заявил Трамп журналистам в эфире Fox News.

Ранее американский президент не исключил участия США в военных действиях против Ирана. На прямой вопрос о возможности американских ударов он ответил: «Я не могу этого сказать». Трамп добавил: «Я могу это сделать, а могу и не сделать. Никто не знает, что я хочу сделать. Но я могу сказать вот что: у Ирана много проблем и он хочет вести переговоры».

При этом Трамп потребовал от Ирана капитуляции. «Два очень простых слова: безоговорочная капитуляция». Он также обвинил иранцев в наличии «злых намерений» относительно ядерной программы страны.

По словам президента США, иранские переговорщики предложили приехать в Белый дом, хотя это «будет сложно для них». Трамп отметил, что система ПВО Ирана почти уничтожена.

В ответ на угрозы США верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что любое участие американских сил в военных ударах Израиля повлечет для Вашингтона «непоправимый ущерб».

Последний официально подтвержденный разговор Трампа и Путина состоялся 14 июня, в день рождения американского президента. Тогда они впервые обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.

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