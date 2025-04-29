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Как с дрона выглядит место взрыва в иранском порту Бендер-Аббаса
Кадры с дронов показали масштаб разрушений в порту Бендер-Аббас после мощного взрыва, прогремевшего в субботу.
Как с дрона выглядит место взрыва в иранском порту Бендер-Аббаса / TRT Russian
29 апреля 2025 г.

По данным иранских СМИ, число погибших возросло как минимум до 65 человек, несколько тысяч получили ранения.
Взрыв произошёл в секторе Шахид Раджаи — крупнейшем контейнерном терминале страны. Ударной волной выбило окна на расстоянии нескольких километров, с морских контейнеров сорвало металлические обшивки, а товары внутри получили серьёзные повреждения.
Инцидент произошёл на фоне третьего раунда переговоров по ядерной программе между Ираном и США, проходивших в Омане. Причины взрыва пока официально не названы.

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