29 апреля 2025 г.
По данным иранских СМИ, число погибших возросло как минимум до 65 человек, несколько тысяч получили ранения.
Взрыв произошёл в секторе Шахид Раджаи — крупнейшем контейнерном терминале страны. Ударной волной выбило окна на расстоянии нескольких километров, с морских контейнеров сорвало металлические обшивки, а товары внутри получили серьёзные повреждения.
Инцидент произошёл на фоне третьего раунда переговоров по ядерной программе между Ираном и США, проходивших в Омане. Причины взрыва пока официально не названы.