На саммите НАТО Дональд Трамп неожиданно сменил риторику в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Вместо прежней жесткости он вдруг начал хвалить украинского лидера, назвав его «очень приятным». А вот по отношению к Владимиру Путину тон Трампа стал гораздо строже, отмечает Financial Times (FT).

«Путин должен закончить эту войну. Люди гибнут в масштабах, которых мы давно не видели», — заявил американский президент. Он добавил, что отверг предложение Путина посредничать в конфликте между Тегераном и Тель-Авивом.

«Мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с тобой», — якобы ответил Трамп в ответ на предложение российского лидера.

Такой поворот действительно стал неожиданным. Еще в феврале, после неудачной встречи в Белом доме, отношения Трампа и Зеленского обострились настолько, что Вашингтон приостановил военную и разведывательную помощь Киеву. Тогда же Трамп активно контактировал с Путиным, и США даже участвовали в прямых переговорах с российскими представителями.

Теперь все изменилось. По словам источников FT, во время обсуждений на саммите НАТО Трамп заявил, что ситуация в Украине «выходит из-под контроля». Он признал, что у него с Зеленским были «тяжелые времена», но подчеркнул: «Сейчас он хочет мира. Я это почувствовал». Трамп пообещал поговорить с Путиным и попытаться положить конец войне.

Зеленский утверждает, что обсуждал с Трампом прекращение огня. Однако сам Трамп отрицает, что тема перемирия поднималась напрямую, хотя и признал: разговор был «долгим и содержательным».

Тем временем Россия наращивает наступление в Донецкой области, перебрасывая войска к границам Сумской и Днепропетровской областей. По данным аналитиков, в июне РФ запустила более 4300 беспилотников Shahed по украинским городам. Главная цель ударов — Покровск, который считается самым стратегически важным городом востока Украины.

Минобороны РФ опровергает использование иранских дронов Shahed, подчеркивая, что использует только российские разработки. В ведомстве также утверждают, что наносят удары исключительно по военным объектам Украины.



