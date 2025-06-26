Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что президенту США Дональду Трампу необходимо проявить ту же решимость в вопросе войны в Украине и ситуации в секторе Газа, которую продемонстрировали США в конфликте с Ираном.

Об этом она рассказала на пресс-конференции после завершения саммита НАТО, передают итальянские СМИ.

Мелони приветствовала перемирие между Израилем и Ираном, но подчеркнула, что аналогичная решимость должна быть проявлена и в других конфликтах.

«Президенту Дональду Трампу я сказала, что решимость, проявленная в войне между Израилем и Ираном, должна быть применена и к двум другим перемириям: в Украине, где Россия не идет навстречу, и в Газе, где ситуация невыносима», — заявила она.

Мелони продолжает позиционировать себя как ключевого игрока в Европейском союзе и в диалоге с США. В прошлом году она принимала саммит «Группы семи».

Мелони стала единственным лидером из стран ЕС, посетившим инаугурацию Трампа в январе. Кроме того, она встречалась с ним в резиденции Мар-а-Лаго и поддерживает контакт с Илоном Маском.

24 июня, во время официального ужина в королевском дворце в Гааге по случаю саммита НАТО, Мелони находилась за одним столом с Дональдом Трампом.