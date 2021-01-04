Технологии виртуализации позволяют оператору и пользователю услуг связи отказаться от физической SIM-карты благодаря встроенным в смартфон небольшим чипам. Кроме того, чтобы поменять оператора, не нужно будет идти в магазин за новой SIM-картой – все делается удаленно, а на одной eSIM-карте можно будет хранить до пяти номеров одновременно.

По прибытии в другую страну также не будет необходимости покупать SIM-карту местного оператора: она просто переключается на другого. Исключением является Китай, который не признает эту технологию и работает над другой изолированной системой.

В случае потери смартфона технология еSIM позволяет оперативно заблокировать устройство и активировать свой номер на другом устройстве.

«Мы стали одной из четырех стран, которые производят eSIM со 100% отечественной технологией. Мы подготовили нашу инфраструктуру для внедрения этой новой технологии и завершили процессы интеграции с серверами, установленными в нашей стране. Мы продолжим улучшать качество обслуживания наших клиентов с помощью экологически чистой и безопасной технологией eSIM», – заявил генеральный директор Türk Telekom Юмит Унал.

По его словам, частные и корпоративные клиенты Türk Telekom смогут без дополнительной оплаты заменить существующие SIM-карты на eSIM.