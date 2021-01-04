Авторитетное британское издание The Guardian опубликовало статью под названием «Великобритания жаждет новых дронов после военного успеха Азербайджана», в которой подчеркивается решающая роль турецких БПЛА в победе Азербайджана в карабахской зоне конфликта.

«Представители Министерства обороны считают, что использование Азербайджаном турецких беспилотников сыграло решающую роль, вынудив армян уступить территории в спорном кавказском регионе», – пишут авторы материала.

Турецкие дроны, производимые авиастроительной компанией Baykar Makina, как отмечается в статье, стоят от 1-2 миллиона долларов каждый. Для сравнения, британская армия, по имеющимся данным, тратит более 20 миллионов долларов на один БПЛА.

Кроме того, после победы Азербайджана в Карабахе ожидается, что британские военные воспользуются успехом Турции, которая планирует приступить к реализации новой программы по созданию вооруженных беспилотников с упором на «более дешевые и эффективные» БПЛА.

Издание также цитирует министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который ранее заявил, что турецкие беспилотники TB2 стали примером того, как другие страны «пробиваются в лидеры».

Ранее популярная российская газета «Комсомольская правда» назвала беспилотники турецкого производства в числе важнейших факторов успеха Азербайджана в военных действиях в Нагорном Карабахе.

Как отметил обозреватель издания – один из ведущих военных экспертов в РФ полковник Виктор Баранец, турецкие боевые БПЛА представляют собой «оружие будущего». Он отметил, что с восхищением смотрит кадры поражения армянских объектов и техники дронами турецкого производства. По его словам, происходящее в реальности сравнимо с видеокадрами, обработанными компьютерной графикой. Успех азербайджанским силам в Карабахе обеспечила техника, закупленная у Турции, заключил специалист.