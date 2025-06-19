Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в городе Кахраманмараш. Визит главы Турецкой Республики состоялся в рамках мероприятий по восстановлению региона после разрушительных землетрясений.

Эрдоган прибыл в город на специальном борту для участия в церемонии вручения ключей и жеребьевке по распределению 250-тысячного жилого дома, построенного в рамках программы восстановления. Церемония прошла в квартале, названном в честь Азербайджана.

В аэропорту Кахраманмараша президента Турции встретили губернатор Мюкеррем Юнлюер и другие официальные лица. Дети в национальных костюмах вручили Эрдогану цветы.

После прибытия Эрдоган провел закрытую для прессы встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.