ТУРЦИЯ
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Лидеры Турции и Азербайджана провели встречу в Кахраманмараше
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Кахраманмараше встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
Лидеры Турции и Азербайджана провели встречу в Кахраманмараше
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев / AA
19 июня 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в городе Кахраманмараш. Визит главы Турецкой Республики состоялся в рамках мероприятий по восстановлению региона после разрушительных землетрясений.

Эрдоган прибыл в город на специальном борту для участия в церемонии вручения ключей и жеребьевке по распределению 250-тысячного жилого дома, построенного в рамках программы восстановления. Церемония прошла в квартале, названном в честь Азербайджана.

В аэропорту Кахраманмараша президента Турции встретили губернатор Мюкеррем Юнлюер и другие официальные лица. Дети в национальных костюмах вручили Эрдогану цветы.

После прибытия Эрдоган провел закрытую для прессы встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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