Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июня 2025 года посетит Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил глава Управления коммуникаций Администрации Турции Фахреттин Алтун.

Главным событием визита станет открытие жилого комплекса Азербайджанский квартал в Кахраманмараше, построенного совместными усилиями Турции и Азербайджана после разрушительного землетрясения в феврале 2023 года. Церемония открытия пройдет с участием обоих президентов.

Проект представляет собой район постоянного жилья для пострадавших от стихийного бедствия, который был возведен в рамках помощи братского Азербайджана турецкому народу.

В рамках визита также планируется обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, а также обсуждение актуальных региональных событий.

Напомним, ранее армянские СМИ сообщали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Эрдоганом в Анкаре 20 июня. Спикер парламента Армении Ален Симонян подтвердил ожидающийся визит армняского премьера.