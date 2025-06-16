Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с главой США Дональдом Трампом покупку следующего оборонного пакета на фоне планов Вашингтона сократить военную помощь Киеву.

«Один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, относительно оборонного пакета, который Украина готова купить», — заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Заявление украинского лидера прозвучало на фоне сообщений о кардинальном изменении подхода США к военной поддержке Украины. Министр обороны США Пит Хегсет заявил в ходе слушаний по оборонному бюджету в конгрессе, что на помощь Украине «бюджет будет сокращен».

Глава Пентагона объяснил, что нынешняя администрация «придерживается совершенно иного взгляда» на российско-украинскую войну. «Мы считаем, что мирное урегулирование — в интересах обеих сторон и в интересах нашей страны, особенно учитывая все противостояния в мире», — добавил Хегсет.

Зеленский отметил значительную роль американской помощи в прошлые годы войны с Россией, подчеркнув, что пока никто не хочет представлять, как жить и бороться без помощи США. По его словам, сейчас разговор с Америкой о новой помощи не идет, но он надеется обсудить этот вопрос в разговоре с Трампом.

Встреча президентов Украины и США планируется на полях саммита G7 в Канаде 16 июня.

Новая администрация США после вступления в должность Трампа не выделяла Украине военную помощь, отправляя оружие только в рамках поставок, согласованных предшественником Джо Байденом.

Администрация Трампа неоднократно критиковала непомерные, на ее взгляд, расходы на поддержку Украины. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что финансирование Соединенными Штатами Украины при Байдене было «безумием».

Более того, по данным The Wall Street Journal, администрация решила перенаправить компоненты для ракет, предназначавшиеся Украине, своим войскам на Ближнем Востоке. Эту информацию позже подтвердил сам Зеленский.