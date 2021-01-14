Мигранты теперь смогут получать пенсию в России – если они работали на территории РФ и платили налоги. 12 января 2021 года вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся Евразийского экономического союза. Оно будет действовать на территории всех государств ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Для получения пенсии мигрант должен легально проработать в стране минимум 12 месяцев с момента вступления в силу соглашения и достичь установленного пенсионного возраста. Также он должен делать своевременные выплаты в пенсионный или социальный фонд этой страны.

Пенсия ЕАЭС будет состоять из двух частей – базовой и экспортированной. Базовая выплачивается той страной, где человек проживает, а экспортированная состоит из выплат, которые переводятся другими странами Евразийского экономического союза за конкретный период работы. При этом после переезда из одной страны в другую размер пенсии будет пересматриваться: человек лишится базовой части пенсии той страны, из которой уехал, но по-прежнему будет получать выплаты за стаж работы. Например, гражданин Армении, который после вступления соглашения в силу проработает 5 лет в России, 3 года в Беларуси, 1 год в Казахстане и оставшееся время в Армении, будет получать пенсию сразу от 4 стран – от каждой за конкретный период работы.

Пенсии не смогут получать сотрудники силовых структур, военнослужащие и члены их семей, а также государственные служащие.

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС было подписано 20 декабря 2019 года и к 1 января 2021-го ратифицировано всеми странами объединения. В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Статус наблюдателя имеют Молдова, Узбекистан и Куба.

В декабре российские СМИ писали, что около 54% трудовых мигрантов в России потеряли работу из-за карантинных ограничений, введенных на фоне распространения пандемии коронавируса.

Число только нелегальных мигрантов в РФ варьируется от 2,5 до 3-4 миллионов человек, при этом большая их часть концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге и прилегающих районах. Именно они в числе первых потеряли источник заработка, сообщили социологи.

В июле 2020 года в Министерстве строительства РФ подтвердили нехватку строителей из ближнего зарубежья. По данным МВД на конец сентября, число работающих в России иностранцев в этом году составляло почти 1,8 миллиона человек, что на 23% меньше, чем в прошлом году. При этом некоторые работодатели отмечали, что россияне, работающие на низкооплачиваемых должностях, часто бывают гораздо менее эффективными по сравнению с мигрантами с точки зрения производительности труда и еще менее дисциплинированными.

Многие эксперты утверждают, что трудовые мигранты из ближнего зарубежья в последнее время теряют интерес к российскому рынку из-за резкого ослабления ее валюты. Они получают зарплату в рублях, а рубль «очень сильно падает по отношению к доллару и к евро».