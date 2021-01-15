Количество банкротств физических лиц в России по итогам 2020 года увеличилось на 72,6% по сравнению с прошлым годом, информирует «Коммерсант» со ссылкой на данные Федресурса.

Так, в прошлом году банкротами среди россиян были признаны 119 тысяч человек. Уточняется, что 94,5% обанкротившихся граждан РФ сами инициировали процедуру, в 4,6% случаев — кредиторы, в 1% — Федеральная налоговая служба (ФНС).

По мнению экспертов, такой рост связан со снижением доходов населения и удешевлением процесса банкротства на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее «Медуза» писала, что индекс экономической надежды россиян в ушедшем году составил минус 41 процентный пункт – это один из самых низких показателей за почти четверть века наблюдений. Согласно результатам опроса социологической компании Gallup International, 6% жителей России ожидают от 2021 года экономического процветания, а 47% – экономических проблем. Еще 40% считают, что 2021-й будет таким же, как и 2020 год.

Такой же уровень индекса экономической надежды в России был зафиксирован в 1998 году, когда в стране разразился тяжелый кризис, а государство объявило технический дефолт по основным видам своих долгов.