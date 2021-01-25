По мнению британских ученых, наличие растительности на мужском лице помогает сильному полу настолько же, насколько помогает самцу павлина его роскошный хвост укрепить свои позиции среди других представителей своего же пола, а также поконкурировать за расположение противоположного. Густая растительность на лице как признак доминантности и брутальности испокон веков считалась показателем большей эффективности в конкуренции между мужчинами.

Обнаружилось, что усы и борода повально становились модными в те времена, когда большему количеству мужчин приходилось бороться за внимание меньшего количества женщин. Проще говоря, чем больше занятых дам – тем гуще мужская борода.

Однако не все сводится к эволюционным приключениям мужской небритости, во многих обществах на протяжении всей истории наличие либо отсутствие растительности на лице говорило о социальном положении обладателя, его роде занятий, а также о внимании к нему со стороны общества.

К мировому сосредоточению доминантных представителей мужского пола в том числе относится и Турция. Однако именно в Турции борода и усы – это не только особо популярный аксессуар, который не выходит из моды на протяжении столетий, растительность на лице турецкого мужчины – это что-то вроде путеводителя в мир политических взглядов.

Вот тут выражение «Я милого узнаю по усам» работает вполне буквально, и бородатость или усатость носителя поможет наверняка определить, к какому лагерю он относится.

Эволюция турецкой небритости

Думая о турецких усах, конечно же, нельзя не вспомнить образ бравого османского военачальника, служившего султану Сулейману Великолепному, – Малкочоглу Бали-бея, который стал широко известен нашему зрителю благодаря сериалу «Великолепный век».

Феноменом тогда стал не только сам исторический «дизи», но и харизматичные усы Бали-бея, которые носил в сериале актер Бурак Озчивит.

Будучи воином-янычаром, Бали-бей носил усы определенной формы (бритый подбородок и свисающие кисточкой усы). Этот образ отличал представителей регулярной армии Османов от мирных жителей.

В случае султанов Блистательной Порты усы носились вместе с бородой. Если в эпоху султана Сулеймана Великолепного усы и борода служили отличительной особенностью одной из групп подданных, то во времена правления султана Абдул-Меджида I, которые вошли в историю как Танзимат (период модернизационных реформ), ношение лицевой растительности приобрело политический контекст.

В период Танзимата превалирующее место уделялось не военным реформам, а социально-экономической реорганизации. Сторонники Танзимата носили усы и бороду, а противники брили свои лица.

В 1923 году, после основания светской республики, лидер нации Мустафа Кемаль Ататюрк в своих стремлениях европеизировать турецкую нацию сначала заставил всех надеть европейские шляпы, а затем и сбрил собственные усы, дабы оставить все ассоциации с османской империей в прошлом. Вслед за Ататюрком с усами распрощались и все государственные чиновники, выведя мохнатый аксессуар напрочь из моды. Стоит ли говорить, что борода и вовсе оказалась за гранью добра и зла.

Однако роль усов в истории на этом не исчерпалась. Они стали участниками и событий 1970 года, когда политическое противостояние между правыми и левыми достигло пика. Определенные стили усов стали маркерами политических взглядов: представители правых сил milliyetçi («националисты») носили усы «Ülkücü» со свисающими кончиками, которые напоминали форму полумесяца.

Вдохновленные стилем Иосифа Сталина левые: социалисты, маоисты, коммунисты и марксисты – носили пышные усы, называемые «Pos bıyık», некоторые отращивали густые «марксистские» бороды.

Государственный переворот 1980 года, совершенный военными с целью подавления непрекращающегося противостояния политических организаций, выбрил любую небритость, которая могла хоть немного быть подозрительной.

В те годы под репрессии цирюльников чуть не попал нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Начальник молодого усатого юноши потребовал от него сбрить усы. Эрдоган отказался, за что был уволен. Уже тогда лидер турецкой нации проявил стойкость и непоколебимость в своих взглядах, что, собственно, и укрепило его развитие в сфере политики. Миндальные усы Реджепа Эрдогана, именуемые «Badem bıyık», в наше время указывают на традиционность и религиозность его обладателя.

В Турции достаточно популярен также религиозный фасон бороды «Çember sakal» в форме полумесяца, огибающего подбородок. Человек, побывавший в хадже – ежегодном паломничестве в Мекку, носит удлиненную версию «Çember sakal», которая называется «Hacısakal». Такую бороду никогда не сбривают, а бережно ухаживают за ней, изредка подравнивая.

Существует еще один фасон усов, который в нынешнее время встречается достаточно редко.

«Pala bıyık» – длинные подкрученные усы, уложенные при помощи воска. Они выдают в своем обладателе человека нетривиальных вкусов.

Безусловно, в Турции огромное множество мужчин, которые не носят ни усов, ни бороды, и если они открыто не выражают свои политические предпочтения, то вычислить их достаточно сложно. К тому же в нынешнее время усы или борода – это больше веяние моды, нежели строго политические убеждения. Турецкие актеры периодически меняют свои имидж, задавая моду своим поклонникам.

Трансплантационный туризм

И, конечно же, если природа-матушка не одарила вас растительностью на лице, а вам уж больно хочется быть конкурентоспособным среди представителей своего пола, не печальтесь, вам с легкостью помогут нарастить бороду или усы нужной густоты турецкие хирурги.

Данная процедура, похожая на технологию пересадки волос на голове, стала набирать все большую популярность среди туристов из Европы, Азии и стран Ближнего Востока. Клиентами чаще становятся иностранцы, поскольку у самих турок нужды в этом, к счастью, нет.

Трансплантационный туризм стал настолько актуальным, что туристические агентства, уловив растущий спрос, стали предлагать расширенный пакет услуг, который включает в себя на выбор отдых на Средиземноморском побережье либо шопинг в Стамбуле.