Сразу в нескольких городах России родителям детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, выслали предупреждения об ответственности в случае участия их чад в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедших 23 января и планируемых в будущем, сообщает информационное агенство Znak. Подобные письма получили родители детсадовцев от 2 до 7 лет в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске.

«Защитите ваших детей от втягивания их в деструктивные действия, которые могут привести к психологическим проблемам в будущем, но и к непредсказуемым последствиям в их жизни сегодня. Сейчас во многих социальных сетях звучат призывы к детям принять участие в акции, которая не только не согласована, но и является откровенной провокацией», – гласит сообщение в родительском чате детского сада на Васильевском острове, а также в группах школ Петроградского, Кировского и Фрунзенского районов Петербурга.

В Челябинске соответствующее письмо родителям дошкольников направил министр образования и науки региона Александр Кузнецов. «Министерство образования и науки Челябинской области обращает внимание, что в ряде сообществ в социальных сетях и иных группах, популярных у школьной и молодежной аудитории, распространяется информация с призывами посетить массовые мероприятия и митинги 23 января 2021 года. Напоминаем, что принуждение несовершеннолетних обучающихся и воспитанников к вступлению в какие-либо политические движения, а также привлечение к политическим акциям, включая посещение митингов, запрещено законодательством Российской Федерации. Участие несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях, массовых беспорядках представляет реальную угрозу их жизни и здоровью, имеет высокий риск вовлечения в противоправные деяния и травматизма различной степени тяжести», – говорится в письме.

Получившее предупреждение родители детсадовцев были удивлены рассылкой: «Зачем рассылать это в чатах? Чтобы родители, которые не знали ни про какие акции, теперь узнали про них?», – возмутились в Челябинске. Солидарны с челябинцами и жители Екатеринбурга, получившие аналогичные сообщения. «Прямо представил бунт пяти-шестилеток», – прокомментировал инцидент местный журналист Сергей Дружинин.

Массовая рассылка была инициирована в связи с распространением роликов с призывами прийти на митинг 23 января в Tik Tok, популярной у детей и подростков. Видео с хэштегом «Навальный» в социальной сети посмотрели более миллиарда раз. Около 89% постов были удалены, сообщает Роспотребнадзор.

В несогласованных протестахв поддержку Алексея Навального приняли участие десятки тысяч человек по всей стране (по разным оценкам, от 110 до 150 тысяч). По информации «ОВД-Инфо», всего задержали 3068 участников акции, больше всего в Москве и Санкт-Петербурге – 1167 и 466 человек соответственно. По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, более 300 задержанных – несовершеннолетние.