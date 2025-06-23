ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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В Китае объяснили экономические последствия нападения на Иран
Китай выразил обеспокоенность возможным перекрытием Ормузского пролива и призвал не допустить новой волны хаоса после ударов США по иранским объектам
В Китае объяснили экономические последствия нападения на Иран
Представитель МИД КНР Го Цзякун / Reuters
23 июня 2025 г.

Китайские власти выступили с официальным заявлением по поводу возможного закрытия Ормузского пролива. Это произошло на фоне эскалации конфликта после американских ударов по ядерным объектам Ирана.

Выступая на брифинге в Пекине, представитель МИД КНР Го Цзякун отметил, что стабильность в этом стратегически важном районе имеет значение для всего мира. Он напомнил, что воды Залива и прилегающие к нему территории являются ключевыми маршрутами для глобальной торговли, особенно энергоресурсами.

«Закрытие Ормузского пролива окажет негативное влияние на всю мировую экономику. Стабильность и безопасность в регионе — это общее благо для всего международного сообщества», — заявил дипломат.

КНР призвала ведущие страны мира усилить работу по снижению напряженности. По словам Го, только дипломатия способна предотвратить дальнейшее экономическое и политическое обострение в регионе.

Китай зависит от поставок энергоресурсов через этот маршрут. Около 45 процентов импорта нефти в страну проходит через Залив и Ормузский пролив.

Ранее Иран заявлял, что в случае внешней агрессии оставляет за собой право перекрыть пролив, через который проходит около 25 процентов мировой торговли нефтью. Даже кратковременные перебои в судоходстве, как отметили в КНР, могут вызвать серьезные последствия для нефтяных рынков.

Ормузский пролив является основным экспортным маршрутом для Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Катара, Ирака и самого Ирана, поставляющих нефть на рынки Азии.

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