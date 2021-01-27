45-й президент США Дональд Трамп покинул свой пост, передав полномочия 46-му президенту Джо Байдену, 20 января 2021 года официально вступившему в эту должность. Передача власти сопровождалась невиданными доселе обстоятельствами: захватом 6 января сторонниками не признавшего свое поражение Трампа Капитолия и его отказом присутствовать на инаугурации своего преемника.

Не менее непривычным для американской политической культуры сейчас является отношение к проигравшей стороне. Вопреки обыкновению, сторонники победителя не предлагают ей консолидацию, а призывают ее добивать.

Подобное за всю американскую историю происходило всего несколько раз – во времена маккартизма, то есть охоты на потенциальных агентов СССР в 50-е годы прошлого столетия и, конечно же, во время и после Гражданской войны в 60-е годы позапрошлого столетия, включая период реконструкции Юга. Но и тогда подобная атмосфера не разделяла страну так четко по линии сторонников и противников старого и нового президентов. Что же сегодня сопутствует этому расколу?

Подавление мятежа или охота на ведьм?

«Охота на ведьм» – наиболее распространенная оценка происходящего сторонниками проигравшего президента, значительная часть которых не считает его проигравшим. Подобное, впрочем, происходило не раз – поражения на выборах оспаривались нередко, например, в 2016 году противниками Трампа.

Однако, проиграв судебные процессы, демократы тогда в итоге признали поражение. Нельзя сказать, что это отказался сделать Трамп – в итоге он оставил Белый дом и передал должность преемнику. Но перед этим успел вдохновить своих сторонников на захват Капитолия, кадры которого поначалу выглядели как первый акт полноценной гражданской войны.

Неудивительно, что и реакция на это событие со стороны властей и значительной части общества оказалась соответствующей. Однако, когда улеглась пыль и Трамп спокойно улетел играть в гольф в свою резиденцию, передав полномочия новому президенту, его сторонники стали утверждать, что ничего трагического 6 января не произошло. По их мнению, захват Капитолия был не вооруженным мятежом и уж тем более не актом терроризма, а мирной акцией протеста, продолжавшейся несколько часов и закончившейся его освобождением самими протестующими.

Подобное регулярно происходит и в других странах, например, в ноябре 2020 года в Армении, когда протестующие ворвались в здания парламента. Да и в самих США в течение 2020 года бушевали акции протеста сторонников Демократической партии и противников Трампа, которые далеко не всегда были ненасильственными, что не помешало многим видным представителям демократов поддерживать их. Что же произошло после того, как те, кто сами называли себя протестующими, но были квалифицированы их противниками как мятежники и доморощенные террористы, покинули Капитолий, пробыв в нем несколько часов?

Было заявлено, что арестованным участникам захвата Капитолия будут предъявлены обвинения, грозящие лишением свободы на срок до 10 лет. Те, кто не был задержан, были объявлены в розыск, с развешиванием их портретов на остановках общественного транспорта. Дошло до курьезов – ФБР призвало американцев сообщать обо всех предполагаемых участниках захвата Капитолия, на что откликнулись тысячи «сознательных граждан».

Одна из них – Хелена Дюк, которая узнала в толпе и сдала полиции свою мать, несколько месяцев до этого не пускавшую ее на антитрампистские выступления. А другая «сознательная гражданка» решила использовать сайт для знакомств Bumble, чтобы по политическим предпочтениям и локациям его зарегистрированных пользователей вычислять предполагаемых участников захвата Капитолия и сдавать их в ФБР.

48 конгрессменов от Демпартии предложили резолюцию, на основании которой свыше 100 их коллег-республиканцев могут быть объявлены соучастниками мятежа. А лидер демократического большинства Чарльз Шумер пошел еще дальше – он призвал к внесудебным расправам в виде включения лиц, незаконно находившихся 6 января в Капитолии, в бесполетные списки, то есть к запрету им пользоваться авиасообщением.

По иронии судьбы, республиканцы, против которых могут быть направлены такие репрессивные меры, имеют шансы стать жертвой выпущенного ими же джина из бутылки. Ведь юридическим основанием для принятия подобных мер может стать введенный республиканцем Бушем-младшим Патриотический акт, позволявший ФБР во внесудебном порядке принимать их в отношении подозреваемых «исламистов». А больше всех усердствовавший тогда в той «охоте на ведьм» бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани теперь испытал на себе, что это такое.

Альтернативные соцсети против «Большого брата»

Но, разумеется, самый сильный резонанс не только в США, но и во всем мире вызвала массированная «зачистка» в мейнстримных социальных сетях аккаунтов сторонников Дональда Трампа. Одновременно с удалением в Твиттере и Фейсбуке аккаунтов самого проигравшего выборы президента были удалены страницы порядка 60 000 его сторонников, включая таких известных деятелей, как бывший федеральный прокурор Сидни Пауэлл и генерал Майкл Флин. А ряд протрамповских блогеров вроде Терренса Уильямса, Омара Наварро, Дейва Рубина, Брайана Кильмида заявили об удалении из их блогов сотен тысяч подписчиков.

И Трамп, и его сторонники во всеуслышание заявили на весь мир о новой цензуре со стороны BigTech – неформального консорциума базирующихся в Силиконовой долине корпораций, контролирующих ключевые глобальные социальные сети и медийные платформы, включая YouTube, и репрессирующих несогласных с леволиберальным мейнстримом. Популярный ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что олигархи Силиконовой долины теперь сильнее, чем президент США.

А сам Трамп написал, что не позволит заткнуть себя и своих сторонников и в крайнем случае создаст альтернативные соцсети. Но, откровенно говоря, такой шаг выглядит явно запоздалым после ухода с должности президента, когда возможностей противостоять монополии BigTechу него становится меньше или не остается вообще.

Сама же идея создания альтернативных соцсетей витает в воздухе давно. Ведь в менее массовом масштабе, но произвольное удаление администрациями Твиттера и Фейсбука контента, квалифицированного как недопустимый (и речь не идет об однозначных случаях вроде призывов к насилию и т. п.), вместе с аккаунтами их авторов практикуется уже много лет.

Для таких людей в 2018 году была создана соцсеть Parler, в которую по состоянию на начало 2021 года из мейнстримных социальных сетей мигрировало порядка 15 миллионов пользователей, в основном правых взглядов. Однако после событий 6 января Parler был закрыт, причем тоже не в судебном порядке и не государством, а новым «Большим Братом», точнее Большим Теком (Big Tech). Apple удалил его приложение из AppStore, а Amazon почти одновременно лишил его хостинга, после чего альтернативная соцсеть перестала функционировать.

Для многих в таких условиях выходом стало переселение в Телеграм, владелец которого Павел Дуров, сам российский эмигрант, у которого власти его страны отобрали созданную им соцсеть Вконтакте, давно позиционирует его как более свободную платформу для обмена информацией. Демонстративно свой канал в Телеграме создал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее осудивший цензуру Bigh Tech в отношении своего американского коллеги. И одновременно с ним туда устремились десятки миллионов людей по всему миру, к 12 января 2021 года доведя число пользователей Телеграма до 500 миллионов человек.

Однако в текущих условиях это создало для этой сети дополнительные риски. Так, НПО «Коалиция за безопасный интернет» подала иск в Окружной суд Северной Калифорнии с требованием к Apple удалить из App Store уже приложение Телеграм. В ответ Павел Дуров заявил, что не отступится от принципов свободы слова и рекомендовал пользователем своей платформы на всякий случай переходить с Apple на Android. Но и он был вынужден пойти на уступки давлению американского мейнстрима, удалив несколько десятков каналов, заподозренных в причастности к насилию в Капитолии.

После Трампа: обострение борьбы или новая консолидация?

Продолжится ли после вступления в должность нового президента раскрутка маховика гонений на его противников или же он предпримет попытку консолидировать конфликтующие группы американского общества – это сейчас ключевой вопрос для общественной атмосферы и политического будущего Америки.

Сторонники ушедшего президента не испытывают на сей счет оптимизма. Сам он назвал попытку его импичмента уже после оставления им должности «великой охотой на ведьм». Ведь это лишит его не только привилегий бывших президентов, но и не позволит ему повторно претендовать на должность президента.

При этом импичмент задним числом – это не единственная угроза даже лично для Трампа, нельзя исключить возбуждения против него ряда уголовных дел, которому все эти годы мешал президентский иммунитет. И естественно, его сторонниками это будет воспринято как политическая расправа, даже если эти дела будут возбуждены по фактам коррупции или иных формальных нарушений закона.

Радикальные же сторонники нового президента призывают не ограничиваться сведением счетов с Трампом. Так, лидер леворадикального крыла Демпартии Александрия Окасио-Кортес заявила: «Единственный способ исцеления нашей страны – это освобождение южных штатов». Это почти буквальная отсылка к политике «реконструкции Юга», когда в проигравших Гражданскую войну южных штатах происходили массовые преследования всех симпатизировавших проигравшим.

Однако тогда эта «реконструкция» проводилась действительно по итогам войны и в отношении тех, кто пытался отделиться от американской федерации. Сегодня ситуация принципиально отличается – репрессии фактически предлагается осуществлять в отношении не мятежников и сочувствующих им, а тех, кто пользуется своим правом на свободу слова и выступает в защиту принципов федерализма. Более того, травле подвергаются даже иностранцы, возлагавшие надежды на США как на оплот мировой свободы.

Показательна в этом смысле история российского либерала Андрея Илларионова, вынужденного эмигрировать из России в США и оттуда последовательно критиковавшего как внутреннюю, так и внешнюю политику российских властей. 14 января он был уволен из Института Катона, провозглашающего своей целью продвижение идеалов свободы.

Это произошло после того, как он позволил себе подвергнуть критике официальную версию произошедшего в Капитолии. А проинформировал институт об этом еще один «сознательный гражданин» – тоже российский либерал и эмигрант Влад Бурлуцкий, уведомив данное учреждение о публикациях Илларионова на русском (!) языке. В этом его поддержал другой либерал и эмигрант Илья Заславский, работающий в Фонде Свободной России (!) в США. Они оба обратились к руководству политэмигрантского Форума Свободной России (!) с предложением исключить из него Илларионова за «крамольные» высказывания.

Если подобная атмосфера будет сгущаться как в самой Америке, так и среди тех, кто позволяет себе обсуждать ее политическую жизнь, эта страна окончательно перестанет быть тем идеалом свободы, которым она оставалась на протяжении десятилетий для миллионов людей по всему миру. Впрочем, инаугурационная речь Байдена, осторожно призвавшего в ней американцев к примирению, дает некоторые основания считать, что он может попытаться сбавить обороты внутриполитической конфронтации. Вопрос в том, позволят ли ему это сделать его сторонники.