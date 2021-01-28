Крупнейший сервис по аренде и покупке недвижимости ЦИАН представил рейтинг из 10 самых дорогих загородных «дворцов» в России, выставленных на продажу. На первом месте оказался дом в Барвихе за 1,6 миллиарда рублей, который, как полагают СМИ, принадлежит сыну главы Росгвардии Виктора Золотова Роману.

Вывод о принадлежности особняка был сделан «Проектом» на основе точного местоположения объекта, доступного на сайте, и данных из Росреестра. «Лидер нашего рейтинга самых дорогих загородных домов – огромный дворец площадью 3 тыс. кв. м. Он находится в 7 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Участок – 89 соток. Здание в классическом стиле выполнено из розового мрамора», – гласит описание на ЦИАН.

Несмотря на высокую стоимость, дом предназначен под чистовую отделку – в нем почти ничего нет. На первом этаже расположены гостиная с камином, кухня, столовая, зимний сад, летнее патио, гостевая спальня, кабинет, SPA-зона с бассейном, джакузи, хамамом, сауной, душевой, на втором этаже – пять спален, каждая со своим санузлом и гардеробной, некая «мастер-спальня» с санузлом и гардеробной, тренажерный зал, еще две спальни в мансарде.

О доме Романа Золотова в Барвихе впервые сообщило РБК в 2016 году. Этот дом Золотов-младший получил в качестве подарка, когда ему было 23, а его отец руководил Службой безопасности президента. Недавно сын главы Росгвардии расширилсвой бизнес-портфель, став совладельцем компании «Кронверк», которая занимается сервисом-аналогом агрегаторов такси.