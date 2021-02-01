Антиазербайджанская позиция депутата от «Единой России» Виталия Милонова отражает его собственное и «весьма искаженное понимание проблем в отношениях между Азербайджаном и Арменией», а также может затруднять идущий процесс урегулирования карабахской проблемы, в реализации которого активную роль играет Россия. Такое мнение озвучил в интервью изданию «Москва-Баку» депутат Госдумы РФ и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

Речь идет об интервью Милонова в эфире передачи «Позиция» на армянском телеканале, в котором он назвал Карабах «древней армянской землей», а самих азербайджанцев – «дикарями».

По мнению Журавлева, позиция России – парламентариев и общества – в отношении Азербайджана «солидарна и однозначна»: Азербайджан – исторический, стратегический и надежный союзник Москвы, а азербайджанский народ – братская нация для россиян. «Любые заявления, идущие вразрез с этой нашей принципиальной позицией, можно считать либо глупостью, либо намеренной провокацией. Азербайджан придерживался всех международных договоренностей, действовал в рамках правового государства. Остановил боевые действия. За что мы им благодарны», – отметил депутат.

В целом он назвал казус Милонова «большой человеческой, профессиональной и политической ошибкой», а его антиазербайджанские высказывания – «противоречащими и позиции российской власти и мнению граждан РФ, избирателей».

«У нас есть, как вы знаете, серьезные претензии к официальному Еревану в части возобновления войны в Нагорном Карабахе, но позиция Баку аналогична нашей. И в этом заключается наше взаимное главное преимущество в плане решения данного конфликта», – подчеркнул Журавлев.

Российский парламентарий добавил, что армянские эмиссары сейчас стараются заручиться поддержкой «некоторых не особо сознательных политиков в России», и поскольку таковых очень мало, «им приходится в итоге использовать вот такие некачественные материалы, как в случае с Милоновым».

«В целом это не меняет общей картины. Напротив, подобные исключения лишь подтверждают правило. Россия и Азербайджан придерживаются абсолютно честных, открытых и солидарных позиций что в вопросе решения проблемы Нагорного Карабаха, что в плане развития общей парадигмы двустороннего сотрудничества. Мы были, есть и будем надежными союзниками, как бы этому ни пытались помешать внешние и внутренние противники», – заключил Журавлев.

Сразу после выхода в эфир скандального интервью МИД Азербайджана вызвал российского дипломата. Представители ведомства отметили, что высказывание парламентария не отражает позицию официальной Москвы и противоречит сложившимся на высоком уровне отношениям между государствами. В МИД сочли, что подобные заявления нацелены на подрыв имеющихся договоренностей.

Ранее Баку включил депутата Милонова в «черный список» из-за посещения Нагорного Карабаха, где российский депутат побывал не только в городах Ханкенди и Шуша, но и съездил на один из участков передовой. Сам он заявлял, что посетил регион в гуманитарных целях.

На скандальные заявления депутата Госдумы негативно отреагировали не только азербайджанские власти, но и ряд других российских парламентариев и общественных деятелей. Так, резко раскритиковал своего коллегу председатель Комитета по делам СНГ Госдумы Леонид Калашников.

«Этот человек даже вряд ли задумывался, что он вредит отношениям России с другими странами, в частности, Азербайджаном, Турцией, да и самой Арменией. Работая в своей парадигме интересов националистического депутата, он не задумывается. Милонов точно не выражает интересов России – это вне всякого сомнения Меня крайне огорчает то, что этот человек является депутатом и тем более выражает такие свои мысли как депутат Государственной думы. Лидеры трех государств – России, Азербайджана и Армении подписали соглашение о карабахском урегулировании, которое Милонов теперь пытается дезавуировать, опровергнуть», – сказал он.

Известный журналист и политолог Максим Шевченко, со своей стороны, заявил, что Милонов «разжигает ненависть между народами», в то время как Россия пытается наладить диалог между Азербайджаном и Арменией.

«Я считаю, что Милонов должен быть лишен депутатского статуса как человек, разжигающий межнациональную ненависть в нашей стране. Он, депутат Государственной Думы, причем представитель партии власти, оскорбляет тюрок, являющихся значительной частью коренного населения Российской Федерации. Милонов говорит о тюркском народе в таких оскорбительных тонах, как, наверное, нацисты говорили о евреях, говорит как о «бродягах», – заявил журналист.

По его мнению, слова Милонова противоречат позиции президента России, так как «мы видим, как Владимир Путин по-братски относится к Ильхаму Алиеву, как по-дружески – к Реджепу Тайипу Эрдогану».